Kep1er、6人体制へ ヨンウン（SEO YOUNGEUN）がチーム活動終了「彼女のこれからの活動を心から応援」【報告全文】
7人組グローバルガールズグループ・Kep1erのSEO YOUNGEUN（ヨンウン）が、チーム活動を終了することを6日、発表した。
【写真】活動を終了するヨンウン（SEO YOUNGEUN）
グループ公式Xでは「Kep1erの今後の活動に関してご案内いたします」とし、「Kep1erはこれからCHOI YUJIN、XIAOTING、KIM CHAEHYUN、KIM DAYEON、HIKARU、HUENING BAHIYYIHの6人体制で活動を続けることとなりました。これに伴い、2022年のデビュー以来Kep1erのメンバーとして大切な旅路を共にしてきたSEO YOUNGEUNはチーム活動を終了することとなりました」と伝えた。
続けて「今までチームの一員として誰より真摯で情熱的に頑張ってくれたSEO YOUNGEUNに感謝するとともに、当社は彼女のこれからの活動を心から応援いたします」とつづり、「Kep1erは6人体制で新たな歩みを続けてまいります。Kep1ianの皆さんによりよい音楽・ステージで恩返しができるよう、最善を尽くしてまいります」と誓った。
Kep1erは、2021年にMnetで放送されたサバイバルオーディション番組『Girls Planet 999：少女祭典』で誕生したグローバルガールズグループ。24年7月に神奈川・Kアリーナで開催された『Kep1er JAPAN CONCERT 2024』を最後にメンバーのMASHIRO（マシロ）とYESEO（イェソ）はKep1erとしての活動を締めくくった。
25年7月には、SEO YOUNGEUNが体調不良により活動休止することが発表されていた。
【報告全文】
こんにちは、WAKEONE・KLAP ENTERTAINMENTです。
日頃よりKep1erへ変わらぬ愛とご声援をおくってくださるKep1ianをはじめ、すべての皆さまに心より感謝申し上げます。
Kep1erの今後の活動に関してご案内いたします。
Kep1erはこれからCHOI YUJIN、XIAOTING、KIM CHAEHYUN、KIM DAYEON、HIKARU、HUENING BAHIYYIHの6人体制で活動を続けることとなりました。
これに伴い、2022年のデビュー以来Kep1erのメンバーとして大切な旅路を共にしてきたSEO YOUNGEUNはチーム活動を終了することとなりました。
当社とSEO YOUNGEUNは長い時間をかけて今後の活動の方向性について深く話し合ってまいりましたが、慎重に協議を重ねた結果、このような決定に至りました。
Kep1erのメンバーもまた、お互いへの信頼をもとにSEO YOUNGEUNの意思を尊重し、応援しております。
今までチームの一員として誰より真摯で情熱的に頑張ってくれたSEO YOUNGEUNに感謝するとともに、当社は彼女のこれからの活動を心から応援いたします。
Kep1erは6人体制で新たな歩みを続けてまいります。Kep1ianの皆さんによりよい音楽・ステージで恩返しができるよう、最善を尽くしてまいります。
新しい道を歩むことになったSEO YOUNGEUNと6人体制で引き続き活動していくKep1erに、ファンの皆さんの温かい励ましと変わらぬご声援を賜りますようお願い申し上げます。
ありがとうございます。
