¡Ú ¾¾°æ¥±¥à¥ê ¡Û¿·ÊÆ¥Ñ¥Ñ¡¢ËÉºÒ¤Ø¤Î¿Æ»ÒÂÐÏÃ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÁÊ¤¨¤ë¡ÖËÍ¤Î»Ò¤É¤â¤Ï8¤«·î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÂÐÏÃ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×
ºòÇ¯¡¢Âè1»Ò¤ÎÃË»ù¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¾¾°æ¥±¥à¥ê¤µ¤ó¤¬¡¢ÆüËÜºâÃÄ¡Ö¿Æ»Ò¥º¥ì¤Ê¤¤ËÉºÒ¡×PR¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¿·ÊÆ¥Ñ¥Ñ¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¾¾°æ¥±¥à¥ê ¡Û¿·ÊÆ¥Ñ¥Ñ¡¢ËÉºÒ¤Ø¤Î¿Æ»ÒÂÐÏÃ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÁÊ¤¨¤ë¡ÖËÍ¤Î»Ò¤É¤â¤Ï8¤«·î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÂÐÏÃ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×
¥±¥à¥ê¤µ¤ó¤ÏàËÍ¤Î»Ò¤É¤â¤Ï8¤«·î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÂÐÏÃ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éá¤È²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢à»Ò¤É¤â¤Ã¤Æ¡¢º£¤âÆÃ¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡£¤Á¤ã¤ó¤È¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢¤â¤·¤â¤Î»þ¤±¤Ã¤³¤¦ÉÝ¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹á¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ºÒ³²¤ËÂÐ¤·àËÍ¤é¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¿ÍÀ¸·Ð¸³ÀÑ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¡Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡ËËÜÅö¤ÎÃÏ¿Ì¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¤âÂ¿¤¤¡£¡ÖÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿¤é¤³¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È¡¢¶µ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Íá¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿ËÉºÒ¥Æ¥¹¥È¤Î²óÅú¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö¿Æ¤ÎÁÛÄê¡×¤È¡Ö»Ò¶¡¤Î¥º¥ì¡×¤ò¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤Ç²Ä»ë²½¡£Íè¾ì¼Ô¼«¿È¤â¥Æ¥¹¥ÈÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¤Î°ìÎã¤Ç¡ÖÃÏ¿Ì¤ÎÍÉ¤ì¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Ë¡¢¿Æ¤Ï¡ÖÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤Ë¸þ¤«¤¦¡×¤È¸À¤¦²óÅú¡£°ìÊý¤½¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¡Ö¤¿¤¹¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¤¤¤Ã¤Æ¤«¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¡£¥±¥à¥ê¤µ¤ó¤Ïà¤«¤ï¤¤¤¤¡¼¡£á¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢à¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ë½¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬·òµ¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤ÏÂÐÏÃ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¥º¥ì¡×¤Ç¤¹¤Íá¤È¡Ö¥º¥ì¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿»Ø¼¨ËÀ¤Ç¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ò»Ø¤¹¤Èà¤Ê¤ó¤À¤«¡Ö³å¡×¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Äá¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢Æ±ÀÊ¤·¤¿NPOË¡¿Í¥×¥é¥¹¡¦¥¢¡¼¥Ä¤ÎÉþÆÓ¡Ê¤Ï¤Ã¤È¤ê¡Ë¿®¸ã¤µ¤ó¤ÏàÈïºÒ¼Ô¤È¤·¤¿ÏÃ¤È¤·¤Æ°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢¿ÍÆ±»Î¤Î¥³¥ß¥Ë¥å¥±¡¼¥·¥ç¥óáà¤½¤ÎºÇ½é¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡ÖÀ¼¤ò³Ý¤±¤ë¡×¡Ö¤ªÎé¤ò¸À¤¦¡×¡Ö°§»¢¤ò¤¹¤ë¡×¤Ï½ÅÍ×á¤È»ØÅ¦¡£à¤ª¤«¤²¤Ç½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤¬¤â¤é¤¨¤¿¤ê½õ¤±¤é¤ì¤¿»ö¤â¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤³¤³¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Íá¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖÎ±¼éÈÖÃæ¤ËÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¡Ö¤«¤°¤ò¤ª¤µ¤¨¤Æ¤¿¤ª¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£¤·¤å¤¦¤ê¤Ò¤¬¤¹¤³¤·¤Ç¤â¤¹¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦»Ò¤É¤â¤Î²óÅú¤Ë¤Ï¡¢à¤Ê¤ó¤«¿Æ¤«¤éÉáÃÊ¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡Äá¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÉþÆÓ¤µ¤ó¤Ïà»Ò¤É¤â¤¬¤ä¤Ã¤¿¤é´í¸±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Â¤ÏÂç¿Í¤â¤È¤Ã¤µ¤Ë¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¼«¿È¤Î¿È¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ò°ìÈÖ¤Ë¡¢½éÆ°ÂÐ±þ¤ò²ÈÂ²¤Ç·è¤á¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¼Â¤ÏÆ°¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹á¤ÈÆü¤´¤í¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤ª¤±¤ëÍ¥Àè½ç°ÌÉÕ¤±¤È·±Îý¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥±¥à¥ê¤µ¤ó¤Ïà¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢ÂÐÏÃ¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ°¤¤¤³¤È¤Ï1¸Ä¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤¼¤Ò¤´²ÈÄí¤Ç¤ª»Ò¤µ¤ó¤È¥º¥ì¤ò¤Ê¤¯¤»¤ë¤è¤¦ÂÐÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤á¤È¿Æ»ÒÂÐÏÃ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û