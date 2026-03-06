俳優の竹内涼真（３２）が６日、ＮＨＫ「あさイチ」に出演。父親の年齢をさらりと告白した。

竹内は、昨年放送されたＴＢＳ系ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」で古い価値観を持つ“化石男”の勝男を好演。新たな新境地を開いた。

ドラマを見ていたという大吉は「昔の価値観というか、我々はわかる、わかると言いながらハマりましたし、こういうネタも作りました。『じゃあ、あんたがボケてみろよ』ってネタ」というと竹内は爆笑。華丸は「みんなが知っているからネタにもできる」と付け加えた。

竹内はまだ３２歳なので、大吉が「（台本を）読みながら、なんじゃこれは？と思わなかった？」と質問。竹内は「なかったんです。なかったからやろうと。自分なら多分面白くできると…」と言い、「演じていたら、どんどん自分の父親に似てきたんです。僕の父親５６歳なんですけど…。僕のお父さんです」と勝男は自分の父親と重なると話した。

父親は「オンエア見ながら、ちょっと汗かいてて。直視できなかった」と笑うと、華丸は竹内の父とほぼ同い年であることから「分かる。（勝男と同じようなことを）やってたなって」と竹内の父に理解。「このドラマをきっかけに変わった僕らの世代、いると思う」とも話していた。