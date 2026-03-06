稲田美紀「プロポーズされたことがある」 衝撃告白もスタジオドン引きの事実発覚「今つけてるんですけど…」

お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀が、過去にプロポーズされた経験を明かす場面があった。

【写真】「今つけてる」元彼からプロポーズされたときのプレゼントを公開する紅しょうが・稲田

3月5日（木）に放送された『私が愛した地獄』では、番組MCのぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田が“卒業”にちなんだトークを展開。

同番組は、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ。今回は3人が卒業したこと・したいことを明かしていくなか、稲田の発言でスタジオがドン引きしてしまう。

「だいぶ前にプロポーズされたことがあるんですけど…」といきなり衝撃告白をした稲田。

彼は稲田に“指輪”と“ネックレス”を持ってきたそうだが、プロポーズに対しては「そのときに結婚したくなかったので、『結婚したくないです、指輪はもらえないです。でもネックレスはもらいますね』って言ってネックレスをもらった」と打ち明けた。

続けて、「そのネックレスが久々に家で見つかって、今つけてるんですけど…これって引くかどうかだけ教えてください」と2人に質問した稲田。これにぺえは「引かない」と反応するも、RIHOは「ごめんなさい、ちょっと…」と苦笑いしてしまう。

稲田が「どこから無理でした？」と追撃すると、「私は指輪とネックレスもらって、『ごめんじゃあこっちだけもらうね』っていう…そこが、すごいなと思いました」と言葉を選びながらの返答に稲田は爆笑。

当時の様子を「そんな卑しい感じじゃなかったけど！」と弁明するも、ぺえは「でもスタジオの空気感的には…引くが多いかも」とまとめて笑いを誘っていた。