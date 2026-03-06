¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥íºÇ¿·¥Á¥é¥·¡Û½ÕËÜÈÖ¤òÁ°¤Ë¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÂçÎÌÃÍ²¼¤²¡ª¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤ä¥ì¡¼¥è¥ó¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ê¤É¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¡£
¥æ¥Ë¥¯¥í¤¬Ëè½µÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÀÞ¹þ¥Á¥é¥·¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥é¥·¡£
2026Ç¯3·î6Æü¤«¤é12Æü¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¿·À¸³è±þ±ç¹æ¡×¡£¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤ä¥·¥ã¥Ä¡¢¥»¡¼¥¿¡¼¡¢¥Ñ¡¼¥«¤Ê¤É¡¢¤³¤Î½Õ¤ÎËèÆü¥³¡¼¥Ç¤ò»Ù¤¨¤ë¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ç¤¹¡£
¥ª¥È¥¯¤Ë°áÂØ¤¨¤Ï¤¸¤á¤è
¡ü¥¿¥Ã¥¯¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¡Ê´ü´Ö¸ÂÄê²Á³Ê2990±ß¡Ë
¥¹¥È¥ó¤ÈÍî¤Á¤ëÈþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤Î¤¢¤ëÍú¤¿´ÃÏ¡¢ÂÎ·¿¥«¥Ð¡¼¡¢ÈþµÓ¸ú²Ì¤Þ¤ÇÈ÷¤¨¤¿¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¡£¤É¤ó¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¡¢¾åÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥×¤ä¾æÄ¹¤á¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÅ¸³«¤âËÉÙ¡£ËèÆü¥³¡¼¥Ç¤ÎÉý¤¬¤¤Ã¤È¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¥ì¡¼¥è¥ó¥Ö¥é¥¦¥¹¡Ê´ü´Ö¸ÂÄê²Á³Ê1990±ß¡Ë
¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¤¶¤ï¤ê¤ÇÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤¤¤Ë¤¯¤¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤âÂç³èÌö¡£¿·À¸³è¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤ì¤¤¤á¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀöÂõ¸å¥·¥ï¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¥¢¥¤¥í¥óÉÔÍ×¡£»Å»ö¤ä²È»ö¤ÇË»¤·¤¤Âç¿Í¤¿¤Á¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¹¡£
¡ü¥½¥Õ¥È¥³¥Ã¥È¥ó¥é¥¦¥ó¥É¥Ø¥àT/Ä¹Âµ¡Ê´ü´Ö¸ÂÄê²Á³Ê1290±ß¡Ë
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥í¥óT¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥³¥Ã¥È¥ó100%¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤«¤ÄÄø¤è¤¤¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢À¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¥¯¥ë¡¼¥Í¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢Ãå²ó¤·¤ä¤¹¤¤Ì¥ÎÏ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌµÃÏ¤«¤éÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ü¡¼¥À¡¼¤Þ¤Ç¡¢Âç½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìËç¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡×¡Ê1290±ß¡Ë¡¢¡Ö¥¹¥à¡¼¥¹¥³¥Ã¥È¥ó¥»¡¼¥¿¡¼¡×¡Ê2990±ß¡Ë¡¢¡Ö¥Æ¡¼¥é¡¼¥É¥¸¥ì¡×¡Ê4990±ß¡Ë¡¢¡Ö¥³¥Ã¥È¥ó¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ó¥¯¥ë¥Ñ¥ó¥Ä¡×¡Ê1990±ß¡Ë¤Ê¤É¡¢½Õ¥³¡¼¥Ç¤ÎÂ¨ÀïÎÏ¤È¤Ê¤ë´ü´Ö¸ÂÄê²Á³Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£
¡ÊÅìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô¡Ë