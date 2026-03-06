台湾系LCC、WBCに合わせ「台湾代表応援便」運航 多くのファン訪日
（桃園空港中央社）格安航空会社（LCC）のタイガーエア台湾（台湾虎航）は5日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の開催に合わせ、台湾運動観光発展協会と協力し、台北（桃園）―東京（成田）線の4便で座席のヘッドレストカバーを台湾代表応援の特別仕様に変更して運航した。
タイガーエア台湾によると、WBCに合わせ、観戦チケットと航空券のセット2種類を数量限定で販売したところ、わずか1分21秒で完売したという。
成田行きのIT202便には180席の機体に174人が乗り込んだ。多くの野球ファンに交じり、元台湾プロ野球選手の陳金鋒さんの姿もあった。
客室乗務員は特別デザインのエプロンを着用し、応援タオルや菓子を配布した。機内ではクイズ大会が開かれ、正解者には記念品が贈られた。
台湾代表は5日、オーストラリアに0-3で敗れた。6日夜には日本と対戦する。
（呉睿騏／編集：齊藤啓介）
