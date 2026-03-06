株式会社アスクは、DeepCool製のミニタワー型PCケース「CH260 WOOD」を3月13日（金）に発売する。予想市場価格は1万1,980円前後。

microATXマザーボードに対応するPCケース。側面の電源スイッチやUSBポートを備えたパネル部分に木目調のステッカーが貼られている。

最大413mmのグラフィックボードと全高174mmのCPUクーラーが搭載可能。フロント部に電源ユニットを配置することでスペースを確保している。最大360mmの水冷用ラジエーターも上部に設置できる。

冷却性能については、120mmファンを最大6基搭載可能。フロントおよびリアのメッシュデザインが採用されており、エアフローの確保を図っている。マザーボード裏のケーブル収納スペースは幅29.6mmを確保する。

正面、両側面、上部の各パネルは着脱可能な設計で、組み立てのしやすさに配慮している。上部のファン固定用ブラケットも取り外せるので、これも作業の容易さにつながるとする。

ケースタイプ：ミニタワー 対応マナーボード：microATX、Mini-ITX※背面コネクタ設計：microATX 対応電源：ATX（最大150mm） 対応グラフィックボード：最大413mm（前面ファン搭載時は最大388mm） 対応CPUクーラー：全高174mm 拡張スロット：4 ドライブベイ：3.5インチ×1、2.5インチ×1 I/Oポート： USB 3.2 Gen 2 Type-C×1、USB 3.0 Type-A×2、マイク/ヘッドホン×1 外形寸法：225×312.5×438mm 重量：約5.3kg