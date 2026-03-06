「史上最悪」「降格の可能性が高い」イングランド名門が未曾有の危機…悪夢の５連敗→降格圏までついに１ポイントでファン怒り「エゴが強すぎる」
残り９試合で、降格圏と１ポイント差だ。イングランドの名門トッテナムはいよいよ、プレミアリーグに残れなくなる恐れが騒がれている。未曾有の危機に、サポーターの落胆は計り知れない。
３月５日の第29節で、トッテナムはクリスタル・パレスに１−３で敗れた。イゴール・トゥドール監督が就任してから３連敗。チームとしては５連敗で、16位と危機的状況だ。
前半に先制したトッテナムだが、直後にミッキー・ファン・デ・フェンが一発退場となってしまう。数的不利に陥り、PKで追いつかれると、アディショナルタイムに立て続けに失点。ハーフタイムまでに２点のビハインドを背負って敗れた。
英公共放送『BBC』によると、かなりの数のサポーターが、後半開始を前にスタジアムを後にしたという。試合後には当然、ブーイングが飛んだ。2026年になってまだリーグ戦で１勝もできていないだけに、不思議ではない。
BBCによると、サポーターからは「史上最悪の時期」「降格のほうが可能性高い」「（選手の）エゴが強すぎる」「闘争心や粘り強さがない」と、批判が相次いだ。
深刻な事態にあるトッテナムは、残り２か月半でどのような戦いを見せるのか。強豪に大きな注目が集まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじやばいって」「ピンチすぎる」日本サッカー界に届いた“連日の悲報”にSNS悲鳴「どーなってんのよ」
３月５日の第29節で、トッテナムはクリスタル・パレスに１−３で敗れた。イゴール・トゥドール監督が就任してから３連敗。チームとしては５連敗で、16位と危機的状況だ。
前半に先制したトッテナムだが、直後にミッキー・ファン・デ・フェンが一発退場となってしまう。数的不利に陥り、PKで追いつかれると、アディショナルタイムに立て続けに失点。ハーフタイムまでに２点のビハインドを背負って敗れた。
BBCによると、サポーターからは「史上最悪の時期」「降格のほうが可能性高い」「（選手の）エゴが強すぎる」「闘争心や粘り強さがない」と、批判が相次いだ。
深刻な事態にあるトッテナムは、残り２か月半でどのような戦いを見せるのか。強豪に大きな注目が集まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじやばいって」「ピンチすぎる」日本サッカー界に届いた“連日の悲報”にSNS悲鳴「どーなってんのよ」