ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¥é¥ÕÈ±¡ß¹õ±ï¥á¥¬¥Í»Ñ¤Ç°¦¸¤¤Ë¥Á¥å¥Ã¤È¤¹¤ë¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤ë¤Í¡ª¡×
ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£°¦¸¤¤È¤Î¤¢¤é¤¿¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①°¦¸¤¤Ë¥¥¹¤¹¤ëÌÚÂ¼ÂóºÈ②～⑦°¦¸¤¤òÅ®°¦¤¹¤ëÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î¤Û¤Ã¤³¤êÅê¹Æ
¢£ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤Í～¡ª¡×
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿²¤½¤Ù¤ë°¦¸¤¤Ë°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥Á¥å¥Ã¤È¥¥¹¤·¤¿1Ëç¤À¡£ÌÚÂ¼¤Ï¥Îー¥»¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥Õ¤Ê¥Ø¥¢¤Ë¹õ±ï¤Î´ã¶À¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤ë¤Í¡ªÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤Í～¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ë°¦¸¤¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¢£°¦¸¤²È¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î¤Û¤Ã¤³¤êÅê¹Æ
ÌÚÂ¼¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢°¦¸¤¤ò°¦¤Ç¤ë¼Ì¿¿¤ò¿ôÂ¿¤¯Åê¹Æ¡£°¦¸¤¤òÅ®°¦¤¹¤ëÅê¹ÆÊ¸¤Ë¤â¤Û¤Ã¤³¤ê¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£