ロック・フィールド <2910> [東証Ｐ] が3月6日後場(15:00)に決算を発表。26年4月期第3四半期累計(25年5月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比49.2％減の7.3億円に落ち込んだが、通期計画の4.1億円に対する進捗率が175.9％とすでに上回り、さらに5年平均の94.0％も超えた。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した2-4月期(4Q)の連結経常損益は3.1億円の赤字(前年同期は1.3億円の赤字)に赤字幅が拡大する計算になる。ただし、4Qの業績が3Qまでと同じ水準で推移した場合、通期計画は増額の可能性がある。



直近3ヵ月の実績である11-1月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比17.4％減の6.2億円に減り、売上営業利益率は前年同期の5.3％→4.4％に悪化した。



