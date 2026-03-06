6日15時現在の日経平均株価は前日比217.75円（0.39％）高の5万5495.81円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は666、値下がりは875、変わらずは49。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を62.57円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が52.14円、テルモ <4543>が21.66円、コナミＧ <9766>が20.22円、アドテスト <6857>が20.06円と続く。



マイナス寄与度は45.29円の押し下げでフジクラ <5803>がトップ。以下、豊田通商 <8015>が16.35円、イビデン <4062>が16.24円、中外薬 <4519>が13.14円、デンソー <6902>が9.69円と続いている。



業種別では33業種中15業種が値上がり。1位は情報・通信で、以下、その他金融、精密機器、不動産と続く。値下がり上位には非鉄金属、鉱業、石油・石炭が並んでいる。



※15時0分2秒時点



株探ニュース

