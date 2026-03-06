警察官などをかたるウソの話を信じ、山口県周南市の70代の男性がキャッシュカード3枚をだましとられる詐欺事件が発生しました。



周南警察署の発表によりますと、ことし2月13日から3月3日までの間に、周南市に住む70代のアルバイトの男性の携帯電話に「＋」からはじまる国際電話から着信があったということです。



最初に自動ガイダンスが流れた後、「警視庁の警察官ミネ」を名乗る男が「あなたの銀行口座が犯罪に利用されていて容疑者として名前があがっている」、「SNSで取り調べをする」と、また「検事ミズノ」を名乗る男らが「あなたの身の潔白を証明するため口座のお金を調べるのでキャッシュカードを預け暗証番号を教えて欲しい」などと話したということです。



話しを信じた男性は暗証番号を伝え、3月3日に指示通り、自宅玄関前にキャッシュカードを3枚を置いたところ、何者かがキャッシュカードを持ち去り、だましとられました。



警察では、非通知や「＋」で始まる国際電話で詐欺が多発しているなどとして注意を呼び掛けています。

