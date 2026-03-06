［東日本大震災１５年 記者の記憶］＜１＞ 石巻支局長 高倉正樹

東日本大震災が起きてまもなく１５年になる。

北上川の河口にあった宮城県石巻市の北上総合支所では、職員や避難した住民ら５７人のうち５４人が津波で犠牲になった。生き残った一人が地域振興課職員だった今野照夫さん（６４）で、濁流の中を２時間漂流し、民家に流れ着いて助かった。

支所の土地は想定津波高より１メートル高い海抜６・５メートルにかさ上げされ、指定避難所となっていた。しかし、３月１１日に襲ったのは、２階建ての支所の屋根を越す１４メートルの巨大津波だった。

今野さんの夢に、亡き同僚たちが現れる。「なぜこんなむごいことが起きるのか」「支所にとどまった判断は正しかったのか」とたずねても言葉は返ってこない。一人ずつほほえみ、消えていく。

命と暮らしを理不尽に奪い、生きのびた者には答えのない問いを残して、海はいま、うそのように穏やかな波を寄せている。

震災当時は東北総局（仙台市）の記者だった。その後、福島、石巻、金沢と、気がつけば通算１１年半、災害の被災地をめぐっている。言葉に耳を傾け、メモをとり、文章にする。書いた記事はスクラップブック２８冊分になった。

記事にならなかったことが気にかかっている。

１２歳の息子を亡くした石巻の女性は「復興の誓いと慰霊祭を一緒にするのはどうしても許せない」と言った。亡くなった人たちのためにもいち早く復興をと言うけど、誰か亡くなった人に聞いたのでしょうか。式典には出ません。穏やかな口ぶりだった。

原発事故で避難を繰り返した福島県浪江町の男性は、差し出した名刺を目の前で破り、ごみ箱に捨てた。報道機関に対し怒りがあるのだろう。理由を聞いても無言のままだった。

遺族の記事はどこまでいってもメディアの自己満足ではないか。疑問を抱き、苦しんだ若手記者がいた。

そうした言葉や顔つきや情景が、自分自身に、震災というものの「輪郭」を教えてくれている。人それぞれの経験や心の内を安易な語りに落とし込まないよう、自省が働く。

３月１１日の午後を何度か今野さんと過ごしている。

支所跡地のそばに北上地区の犠牲者２６７人の名を刻んだ慰霊碑があり、今野さんは毎年、発生時刻の２時４６分に合わせて足を運ぶ。遺族と近況を語り合い、「まだ帰ってきてない」「そうか、まだか」と短く交わす。帰らないとは行方不明のままという意味だ。

「覚えているのはみんなの目なんだよね」。そう言って今野さんは涙を拭う。

津波にのまれる直前まで一緒に行動した消防署長。たまたま居合わせ、住民の避難を手助けした警備会社の社員。命日にその子どもたちが成長した姿を見せる。脳裏に焼きついたのと同じまなざしだから、あの人の娘さんだ、と瞬時にわかる。

年月の積み重ねをそうやって知る人もいる。

たかくら・まさき ５２歳。社会保障部、東北総局、福島支局、金沢支局などを経て現職。

震災取材を続けてきた記者たちが、１５年の節目に記憶や思いをつづる。