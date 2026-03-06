６日夜に東京都内で行われる日本とカナダによる首脳会談の共同声明案が判明した。

防衛協力の強化や経済安全保障、エネルギー安保など６分野で具体的な協力の方向性を示す「包括的戦略的ロードマップ（工程表）」を策定することが柱だ。首脳や閣僚が定期的に相互訪問を行い、日カナダ間の交流を強化する。

カナダのカーニー首相は６日午後、首相就任後初めて来日する。高市首相はカーニー氏と首脳会談を行い、共同声明を発表する。

声明案では、日本が推進する「自由で開かれたインド太平洋（ＦＯＩＰ）」の必要性を強調する。中国を念頭に、東・南シナ海などでの「力や威圧によるあらゆる一方的な現状変更の試みに強く反対する」と明記する方向だ。

防衛協力の強化では、自衛隊とカナダ軍が相手国で活動する際の法的地位を定め、共同訓練をしやすくする「円滑化協定（ＲＡＡ）」について、将来的な交渉に向けた議論を始める。サイバー空間での脅威の増大に対応するため、両国の関係省庁による「サイバー協議」を新たに設立し、サイバー防衛の協力を強化する。法の支配などの価値観を共有するカナダとの連携を進める狙いがある。

原油や液化天然ガス（ＬＮＧ）などの安定的な輸入ルートを確保するため、エネルギー安保で両国の協力を推進する。ＬＮＧを含むエネルギーに関する協力を拡大するほか、原子力技術や水素といったクリーンエネルギーで連携を強化する。

経済安保を巡っては、重要鉱物の対日輸出規制を強める中国を念頭に、「あらゆる経済的な威圧」に深刻な懸念を表明する。次官級の「経済安保対話」を新たに設置し、年内に初会合を開く予定だ。重要鉱物などのサプライチェーン（供給網）の確保を促進する。