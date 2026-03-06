東日本大震災で被災した宮城県石巻市の小中高生らが執筆してきた「石巻日日（ひび）こども新聞」の取材活動をまとめた児童書「石巻こども記者魂！」（静山社、なかのかおり著）が、震災１５年を前に出版された。

石巻日日こども新聞は、震災翌年の２０１２年３月１１日付で創刊。第１号は小学４年から高校２年までの男女１４人が取材し、避難所で風呂の準備や炊き出しをしてくれたことなどへの感謝が書かれた。ブランケット判４ページで、２万部が市民に届けられた。

新聞の発行を企画した一般社団法人「こどもみらい研究所」代表理事の太田倫子さん（５７）は、「印刷される時の子どもたちのうれしそうな表情を覚えている」と振り返る。被災した故郷の石巻市でボランティアを始めたが、子どもに笑顔が少ないのが気にかかり、子どもたちに素直な思いを発信してもらおうと考えた。震災直後に手書きの壁新聞の発行を続けた石巻日日新聞社が、印刷を引き受けてくれた。

１４年間で２００人超の子どもが取材に携わった。現在はタブロイド判で、３月１１日付の第４７号では語り部の活動などが紹介される。太田さんは「記者は震災を体験していない子ばかりになったが、これからも教訓を伝えたい」と語る。

今年に入って出版された書籍は四六判１６０ページ、税込み１６５０円。