野球の国・地域別対抗戦ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で、日本代表「侍ジャパン」の連覇に向けた戦いが６日、始まる。

先頭に立つのは、２大会連続出場の大谷翔平選手（３１）（米ドジャース）。主将を置かない侍ジャパンのチームリーダーとして、雰囲気作りにも一役買っている。

大会前最後の強化試合となった３日の阪神タイガース戦。日本が得点を挙げるたび、選手たちは茶わんを右手でかき混ぜるようなジェスチャーを披露して盛り上がりをみせた。京都出身で初出場の北山亘基投手（２６）（北海道日本ハムファイターズ）が考案した「お茶たてポーズ」だ。

チームの一体感を高めようと、大谷選手が古巣の後輩にあたる北山投手に依頼。大先輩に緊張する北山投手と「気軽に話せたら」との狙いもあったという。パフォーマンスの相談を繰り返すうちに２人の距離感が縮まったといい、北山投手は「任命してもらえてうれしい」と感謝していた。

今代表は３０人中１３人が初出場。大谷選手にとって初対面の若手も多く、「年をとったな」と漏らすほどだった。それでも、チームワークを「勝つ中で一番大切なこと」と考え、グラウンド内外で積極的に交流。代表全体の仲も深まっており、「全体的に素晴らしいコミュニケーションが取れている」と手応えを語る。

６日午後７時から東京ドームで行われる台湾戦に向け、「スムーズに勝てる試合というのはなかなか少ないと思うけど、どんな状況でもチームとしてプレーができれば、いい試合ができる」と大谷選手。前回大会で、米国との決勝前に「憧れるのをやめましょう」と仲間に呼びかけたのは記憶に新しい。圧巻のプレーだけでなく、チームを束ねるリーダーとしても、侍ジャパンを引っ張っていく。（大背戸将）