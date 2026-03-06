アメリカのトランプ大統領は、イランの革命防衛隊に改めて投降を呼びかけるとともに、イランの外交官に対しても、亡命するよう促しました。

【映像】トランプ氏「世界中のイランの外交官は亡命して」

トランプ大統領「世界中のイランの外交官は亡命して、可能性に満ちた新たなイランを共に築くよう呼びかける。はるかに明るい未来が待っている」

また、イランの革命防衛隊や軍に対して、武器を捨てて投降するよう改めて呼びかけました。軍事作戦については、「イスラエルと協力して、予定よりも早く敵を破壊し続けている」と強調しました。

ニュースサイト「アクシオス」のインタビューでは、イランの新たな指導者の選定について、自らが関与する必要があるという認識を示しました。

次の指導者にハメネイ師の次男、モジタバ師が有力視されていますが、「息子は取るに足らない」とし、「受け入れられない」と話しました。さらに新たな指導者がハメネイ師の路線を継承すれば、「5年以内にアメリカを再び戦争に追い込むだろう」と牽制しました。

一方、イランのアラグチ外相は5日、アメリカ・NBCのインタビューで次期最高指導者の選出について、「完全にイラン国民の問題であり、誰も干渉することはできない」と強調しました。またアメリカの地上侵攻に対抗できると「確信している」とし、「イランは停戦を求めていない」と述べました。（ANNニュース）