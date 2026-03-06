多くの女性を悩ませる駅や公共施設などのトイレの行列問題。

国は女性の社会参画を妨げる恐れがあるとして、事業者などに改善を求める指針を３月中に公表する方針だ。（林理恵）

１・６９倍

２月中旬の午前、東京都西部にある駅の女性用トイレ。通勤・通学の時間帯ということもあり、頻繁に行列が発生していた。待ちきれずに立ち去る人もいる一方、記者が見ていた約２時間で男性用に列ができることはなかった。

５分ほど並んだ高校１年の女子生徒（１６）は「トイレに並ぶのは当たり前で、仕方のないこと。男の人たちが並ばないのはうらやましいけど……」とあきらめ顔だ。

都内の行政書士、百瀬まなみさん（６１）はこの問題を調べ、Ｘ（旧ツイッター）で発信を続けている。きっかけは３年半ほど前、駅のトイレでふと目に入った案内板だった。男性用は小便器４、個室３なのに、女性用は個室４のみ。「衣服の上げ下げなど、女性の方が何かと時間がかかるのに、男性用より少ないのはおかしい」と感じた。

以来、全国約１２００か所のトイレを回り、男女別の便器数を調べ上げた。その結果、大小合計の便器数は男性用が女性用の１・６９倍あり、女性用では度々行列ができることも確認されたという。

国も問題視

「女性用トイレの利用環境の改善に向けて、対策を推進する」。国も昨年６月に策定した「骨太の方針２０２５」にこう明記し、対応に乗り出している。

国土交通省が行列の要因の一つと考えるのは、「女性の社会進出」。高度経済成長期などに作られた施設の大半は、男性の利用が多いことを前提としていたが、その後、働く女性が急増したため、トイレが不足しているとみる。同省が駅や空港など１１のカテゴリーの施設について行った調査でも、便器の設置数は軒並み男性用の方が多かった。

同省は「トイレの利用環境の変化」も要因の一つと推測する。便器の洋式化や温水洗浄便座の普及で個室トイレが快適になったことで利用時間が延び、行列が生まれやすくなっているという仮説だ。

実際、中日本高速道路がサービスエリアなどの個室トイレで過ごす平均時間を調べたところ、２００７年度は男性２０９秒、女性８８秒だったのに対し、２１年度は男性２４９秒、女性１０５秒になっていたという。

ハードル

こうした実態も踏まえ、同省は昨年１２月、問題の改善に向けた指針案を作った。トイレ利用者がほぼ男女同数の施設では原則、女性用便器を男性用と同数以上に増やすべきだとする内容だ。３月末までに正式な指針として公表し、企業や自治体などに改善を促す。

とはいえ、指針に強制力はなく、トイレの改修や増設には費用もかかるため、特に民間事業者がどこまで応じるかは見通せない。同省が企業などに課題を尋ねたアンケートでも、「建物の構造上、（トイレの）スペースを広げることが困難」「便器の個数が増えると、維持管理に要する費用も増える」といった声が上がっている。

メーカーなどでつくる日本トイレ協会の高橋未樹子理事（４６）は「一般にトイレは利益を生み出す設備ではないため、すぐに女性用個室を増やすことは難しいだろう」と指摘。その上で、「空いている個室をわかりやすくする、長時間利用の抑制を呼びかけるなど、施設ごとに可能な取り組みから行っていくことが重要だ」と話す。

「個室」滞在時間通知サービス、ビジネスで解決も

女性トイレの行列解消に、ビジネスとして取り組む企業もある。

ＩＴ企業「バカン」（東京都）は、不要な長時間利用を減らすため、個室内の滞在時間を利用者にモニターで知らせる「ＡｉｒＫｎｏｃｋ」のサービスを展開。個室の使用状況に応じて「混雑してきました」「満室になりました」といった表示が出る。導入施設では１個室の１日当たりの利用時間が平均で約４５分減った例もあるという。

「小松ウオール工業」（石川県）は、男女のトイレの個室数を状況に応じて変えられる「動く壁」を商品化した。訪れる男女の比率を考慮してトイレの仕切りを動かし、一方を増やすことが可能だ。同社によると、会議場など全国８５施設で導入され、好評だという。