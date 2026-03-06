【WBC】いよいよ日本代表が大会初戦へ 大谷翔平、鈴木誠也らメジャーリーガー8人参戦で世界一連覇へ
WBC(ワールドベースボールクラシック)の1次ラウンド東京プールが5日から開幕。日本は6日にチャイニーズ・タイペイとの初戦を迎えます。
日本は大谷翔平選手や鈴木誠也選手らメジャーリーガーたちが続々参戦。大会前に松井裕樹投手(パドレス)がケガで辞退となりましたが、8人のメジャーリーガーを含めた30人で大会連覇を目指します。
▽日本の日程(日本時間)
・1次リーグ(東京ドーム) ※日本はプールC
3/6 vsチャイニーズ・タイペイ
3/7 vs韓国
3/8 vsオーストラリア
3/10 vsチェコ
・準々決勝(ローンデポ・パーク)
3/15
・準決勝(ローンデポ・パーク)
3/16、17
・決勝(ローンデポ・パーク)
3/18
【メンバー30人】(数字は背番号)
【投手】
13 宮城大弥(オリックス)
14 伊藤大海(日本ハム)
15 大勢(巨人)
17 菊池雄星(エンゼルス)
18 山本由伸(ドジャース)
19 菅野智之(ロッキーズ)
22 隅田知一郎(西武)
24 金丸夢斗(中日)
26 種市篤暉(ロッテ)
28 郄橋宏斗(中日)
46 藤平尚真(楽天)
47 曽谷龍平(オリックス)
57 北山亘基(日本ハム)
66 松本裕樹(ソフトバンク)
【捕手】
4 若月健矢(オリックス)
12 坂本誠志郎(阪神)
27 中村悠平(ヤクルト)
【内野手】
2 牧秀悟(DeNA)
3 小園海斗(広島)
5 牧原大成(ソフトバンク)
6 源田壮亮(西武)
7 佐藤輝明(阪神)
25 岡本和真(ブルージェイズ)
55 村上宗隆(ホワイトソックス)
【外野手】
8 近藤健介(ソフトバンク)
20 周東佑京(ソフトバンク)
23 森下翔太(阪神)
34 吉田正尚(レッドソックス)
51 鈴木誠也(カブス)
16 大谷翔平(ドジャース)