WBC(ワールドベースボールクラシック)の1次ラウンド東京プールが5日から開幕。日本は6日にチャイニーズ・タイペイとの初戦を迎えます。

日本は大谷翔平選手や鈴木誠也選手らメジャーリーガーたちが続々参戦。大会前に松井裕樹投手(パドレス)がケガで辞退となりましたが、8人のメジャーリーガーを含めた30人で大会連覇を目指します。

▽日本の日程(日本時間)

・1次リーグ(東京ドーム) ※日本はプールC

3/6 vsチャイニーズ・タイペイ

3/7 vs韓国

3/8 vsオーストラリア

3/10 vsチェコ

・準々決勝(ローンデポ・パーク)

3/15

・準決勝(ローンデポ・パーク)

3/16、17

・決勝(ローンデポ・パーク)

3/18

【メンバー30人】(数字は背番号)

【投手】

13 宮城大弥(オリックス)

14 伊藤大海(日本ハム)

15 大勢(巨人)

17 菊池雄星(エンゼルス)

18 山本由伸(ドジャース)

19 菅野智之(ロッキーズ)

22 隅田知一郎(西武)

24 金丸夢斗(中日)

26 種市篤暉(ロッテ)

28 郄橋宏斗(中日)

46 藤平尚真(楽天)

47 曽谷龍平(オリックス)

57 北山亘基(日本ハム)

66 松本裕樹(ソフトバンク)

【捕手】

4 若月健矢(オリックス)

12 坂本誠志郎(阪神)

27 中村悠平(ヤクルト)

【内野手】

2 牧秀悟(DeNA)

3 小園海斗(広島)

5 牧原大成(ソフトバンク)

6 源田壮亮(西武)

7 佐藤輝明(阪神)

25 岡本和真(ブルージェイズ)

55 村上宗隆(ホワイトソックス)

【外野手】

8 近藤健介(ソフトバンク)

20 周東佑京(ソフトバンク)

23 森下翔太(阪神)

34 吉田正尚(レッドソックス)

51 鈴木誠也(カブス)

【指名打者】16 大谷翔平(ドジャース)