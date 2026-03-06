Snow Man佐久間大介、花粉症が治った治療告白「5〜6年くらい…」
【モデルプレス＝2026/03/06】Snow Manの佐久間大介が、4日放送のフジテレビ系『超ホンマでっか！？TV』（よる9時〜）に出演。花粉症が治った理由を明かした。
【写真】スノ佐久間のコスプレ姿 美脚＆ウエスト披露
この日のスタジオトークで佐久間は「僕もともと花粉症だったんですけど、ここ数年で治りまして。消えましたね」と告白。するとMCの明石家さんまから「それはもともと花粉症じゃなかったんや」とツッコまれ、スタジオが笑いに包まれる一幕があった。
佐久間は「23歳の時くらいになんとなく自覚して花粉症だなと思ったんですけど」と花粉症になった時期を説明。そして「いろんな花粉症の薬を飲んだりとか、注射を受けに行ったりして、それを5〜6年くらい通っていたら治りました」と花粉症が治った治療を明かし、スタジオから驚きの声が上がっていた。これを受け、番組に出演していた免疫治療を専門とする医師は「すごく珍しい」とコメントしていた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】スノ佐久間のコスプレ姿 美脚＆ウエスト披露
◆佐久間大介、もともとは花粉症だった
この日のスタジオトークで佐久間は「僕もともと花粉症だったんですけど、ここ数年で治りまして。消えましたね」と告白。するとMCの明石家さんまから「それはもともと花粉症じゃなかったんや」とツッコまれ、スタジオが笑いに包まれる一幕があった。
◆佐久間大介、花粉症が治った治療告白
佐久間は「23歳の時くらいになんとなく自覚して花粉症だなと思ったんですけど」と花粉症になった時期を説明。そして「いろんな花粉症の薬を飲んだりとか、注射を受けに行ったりして、それを5〜6年くらい通っていたら治りました」と花粉症が治った治療を明かし、スタジオから驚きの声が上がっていた。これを受け、番組に出演していた免疫治療を専門とする医師は「すごく珍しい」とコメントしていた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】