¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦¿ÀÅÄ°¦²Ö¡Ø½Ë¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÉûÍý»öÄ¹¡¡Ç¤´üËþÎ»!!¡Ù

Íý»ö²ñ¤Î¤ª»Å»ö
¤ï¤¿¤¯¤·¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î´ÉÍýÁÈ¹ç¤ÎÉûÍý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤ÀèÆü¡¢£±Ç¯´Ö¤ÎÇ¤´ü¤¬ËþÎ»¡£Ìµ»ö¤Ë¶Ð¤á¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¶¦¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿Íý»ö¤Î³§ÍÍ¡¢¤³¤Î¾ì¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¸ü¤¯¸æÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Ìò°÷¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï£µÇ¯¤Ö¤ê£²²óÌÜ¡£Á°²ó¤âÉûÍý»öÄ¹¤À¤Ã¤¿¡£·ëº§¤ÈÆ±»þ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿º£¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢É×ÉØÂ·¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸½é¤Î¡í»ý¤Á²È¡í¤À¡£²áµî¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏÍý»ö²ñ¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂÂÖ¤Þ¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Æþµï¤·¤Æ£³Ç¯ÌÜ¤Î»þ¡¢¤½¤ó¤Ê»ä¤Ë½é¤á¤ÆÌò°÷½¢Ç¤Í×ÀÁ¤ÎÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£³Æ½»¸Í¤¬½çÈÖ¤Ç½¢Ç¤¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤â¤É¤¦¤»¤Þ¤¿ÍèÇ¯¡¢°ÍÍê¤¬¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¡ª¤È¾µÂú¤·¤¿¡£
Íý»ö²ñ¤Ï¡¢Íý»öÄ¹¤ÈÉûÍý»öÄ¹¤¬³Æ£±Ì¾¡¢Íý»ö¤¬£²Ì¾¤Î·×£´Ì¾¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»ä°Ê³°¤Î¤ª»°Êý¤Ï³Æ½»¸Í¤ÎÀ¤ÂÓ¼ç¤ÎÃËÀ¡£»ä¤À¤±À¤ÂÓ¼ç¤ÎÂåÍý»²²Ã¤Ç½÷À¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡¢»ä¤Ë¤Ï£¹Ç¯´Ö¡¢Âç¤¤ÊÁÈ¿¥¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¾®µ¬ÌÏ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ¤ÎÌäÂê¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤»¤¤¤¼¤¤Áû²»¤ä¥Ú¥Ã¥È½¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¯¤é¤¤¤À¤í¤¦¡£¡Ê¤Á¤ç¤Á¤ç¤¤¤Î¤Á¤ç¤¤¤À¡ª¡Ë¤ÈÎ×¤ó¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸½¼Â¤Ï¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£
¡¦¶¦ÍÑÉôÊ¬¤ÎÀ¶ÁÝ¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¶ÁÝ²ñ¼Ò¤Ë¡í¶¦ÍÑÉô¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É³Æ¸Í¤¬ÀìÍÑ»ÈÍÑ¸¢¤ò»ý¤Ä¥Ù¥é¥ó¥À¤ÎÀ¶ÁÝ¤â¡¢´ÉÍýÈñ¤Ç°ì³ç°ÍÍê¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡©¡í¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Î¹Í»¡¡£
¡¦µ¡³£¼°Ãó¼Ö¾ì¤Î²ÐºÒ·ÙÊó´ï¤¬²¿¸Î¤«²¿ÅÙ¤âÁáÄ«¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¯¤Î¤Ç¡¢¸¶°ø¤òÆÍ¤»ß¤á¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤Î¸»¤Ç¤¢¤ëµï½»¼Ô¤ËÃí°Õ¤òÂ¥¤·ºÆÈ¯¤òËÉ»ß¤¹¤ë¡£
¡¦»Ò¤É¤â¤¬Å¾¤ó¤Ç¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿½Ð¤ÃÄ¥¤ê¤ËÆ¬¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¿ô¿ËË¥¤¦²ø²æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î½Ð¤ÃÄ¥¤ê¼«ÂÎ¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¿Æ¸æ¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡£
¤É¤ì¤â¤³¤ì¤âÁÛÁü¤è¤ê¤«¤Ê¤ê½Å¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¿ô¡¹¡£µÄÏÀ¤âÄ¹°ú¤¡¢Íý»ö²ñ¤ÏËè²ó£²»þ´Ö¤ËµÚ¤ó¤À¡£
½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤ÁÁ´°÷¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯À¸³è¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤À¤±¤ì¤É¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¥¨¥³ìÝÕþ¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤À¤·¡¢¸À¤Ã¤¿¼Ô¾¡¤Á¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²¿¤òÍýÍ³¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«ÀâÌÀ¤¬É¬Í×¤À¡£»ä¤Ï¡¢¡Ê¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î!?¡Ë¤È¡¢¤ª¼ê¾å¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²¿¤Î²ò·èºö¤âÄó°Æ¤Ç¤¤Ê¤¤»ä¤ËÂÐ¤·¡¢£³¿Í¤Î¤ª¤¸ÍÍÌò°÷¤¿¤Á¤Ï¥¬¥ó¥¬¥óµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ê¤¤È¯ÁÛ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
¤½¤Î²áÄø¤ÇÉÑÈË¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼«Â»»ö¸Î¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡×¡ÖÄÂÂßÆþµï¼Ô¤Ø¤ÎÅ°Äì¼þÃÎ¡×¡Ö¥¢¥¤¥ß¥Ä¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦»°¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£¤É¤ì¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï¤Û¤Ü¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¡£ÁÈ¿¥¤Î°ì°÷¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢°ìÈÌ´ë¶È¤Ç²¿½½Ç¯¤âÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿Êý¤¿¤Á¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢Í½»»¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÊª»ö¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤ä¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸øÊ¿¤Ê·ëÏÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ï¡¢»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¾¯¤·À®Ä¹¤·¤ÆÄ©¤ó¤À£²²óÌÜ¤ÎÉûÍý»öÄ¹¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¼Ò²ñ·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¤ª¤¸ÍÍÊý£³¿Í¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆµÄÏÀ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢Â¾¤ÎÍý»ö¤¿¤Á¤¬»ä¤ÎÌÜ¤ò¸«¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æº£´ü¤â»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤äÍ×Ë¾¤¬Â¿¿ôÈ¯À¸¤·¡¢ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£´ü¤ÎÍý»ö²ñ¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤À®²Ì¤ò¤ª¶µ¤¨¤¹¤ë¤È¡¢¥«¥¹¥Ï¥é¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºòº£¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¼õÉÕ¤¬¤¢¤ë¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ËËÉÈÈ¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤è¤êÂ¿¤¯¤Îµï½»¼Ô¤¬ÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¡íÄ¹´üÍøÍÑËÉ»ßºö¡í¤òÄê¤á¤¿¡£Í×¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¿§¡¹¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¤¿¤Ã¤¿¿ô½½¸Í¤·¤«Æþµï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾®µ¬ÌÏ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¡¢Ç¯´Ö¤Ë¤³¤ì¤À¤±ÌäÂê¤¬µ¯¤¡¢Í×Ë¾¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÍý»ö²ñÌò°÷¤Î½çÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡Ö¤¦¤ï¡ÁÌÌÅÝ¤À¡×¤È»×¤¤¡¢Æ¨¤²¤¿¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¡£¤±¤ì¤É¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ÆÃ´¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ê¤¤È¯ÁÛ¤Ë¶Ã¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢°Æ³°³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤·¤¿Æü¡¹¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤³¤Î¤¢¤Ê¤¿¡¢¤¼¤Ò½¢Ç¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥ª¥¹¥¹¥á¤À¡£
