¡ÖÂ¨¥³ー¥Ç¤¬±Ç¤¨¤ë¡ª¡×¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡ÛÃå²ó¤·ÎÏ100ÅÀ¡ÖÂçÍ¥¾¡¥È¥Ã¥×¥¹¡×

¥³ー¥Ç¤¬¤Ê¤ó¤À¤«¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¤È¤¡¢°ìÅÀÅêÆþ¤Ç¥·¥ã¥ì´¶¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡£º£µ¨¤Ï¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¥×¥Á¥×¥é¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤¿Ã¸¿§¥³ー¥Ç¤òÂ¿¿ôÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë@chii_150cm¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖÂ¨¥³ー¥Ç¤¬±Ç¤¨¤ëÂçÍ¥¾¡¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¡£
·Ú¤ä¤«¤ËÍÉ¤ì¤ë¥Õ¥ê¥ë¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡ÖTT*TOMO¥Õ¥ê¥ëTRPO¡×\1,089¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿þ¤Î2ÃÊ¥Õ¥ê¥ë¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¡£·Ú¤ä¤«¤ËÍÉ¤ì¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¯¡¢°ìÅÀÅêÆþ¤Ç¥³ー¥Ç¤¬±Ç¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Û¥ï¥¤¥È·Ï¤ÎÌµÃÏ¤Ê¤Î¤Ç¿§¹ç¤ï¤»¤ËÇº¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Éý¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Î¥ì¥¤¥äー¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤ëÍ½´¶¡£@chii_150cm¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤¿¥·¥¢ーÀ¸ÃÏ¤Ê¤Î¤Ç¥ì¥¤¥äー¥É¤·¤Æ¤â¤â¤¿¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬ÎÉ¤¤½ê¡×¤È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÍÍ»Ò¡£Ã¸¿§¤Î¥Ó¥¹¥Á¥§¤È¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢½À¤é¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Îº£¤É¤¥³ー¥Ç¤Ë¡£
¥·¥ó¥×¥ë¥³ー¥Ç¤ËÅêÆþ¤·¤Æ¥Þ¥ó¥Í¥êÂÇÇË
@chii_150cm¤µ¤ó¤Ï¡¢¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤È¤Î¥ì¥¤¥äー¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÄó°Æ¡£¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤È¥¹¥«ー¥È¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥³ー¥Ç¤â¡¢¿þ¥Õ¥ê¥ë¥È¥Ã¥×¥¹¤ò½Å¤ÍÃå¤¹¤ì¤Ð¥°¥ó¤È²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿¥Ê¥íー¥¹¥«ー¥È¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê»Å¾å¤²¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¿ー¡£À¶·é´¶¤Î¤¢¤ëÃ¸¿§¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÇÅý°ì¤¹¤ë¤È¡¢½÷À¤é¤·¤µ¤È¾åÉÊ¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿ºÇ½Ü¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡£
