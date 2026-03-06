¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¡¡5½µ¤Ö¤ê¤Ë·ÙÊó¥ì¥Ù¥ë²¼²ó¤ë¤â°ÍÁ³¹â¤¤¿å½à¡¡¶õµ¤´¥Áç¡¦´¨ÃÈº¹¤ËÃí°Õ
º£Æü6Æü¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»È¯É½»ñÎÁ¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎáÏÂ8Ç¯Âè9½µ(2·î23Æü¡Á3·î1Æü)¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î1°åÎÅµ¡´ØÅö¤¿¤ê¤ÎÊó¹ð¿ô¤Ï22.66¿Í¤Ç¡¢5½µ´Ö¤Ö¤ê¤Ë·ÙÊó¥ì¥Ù¥ë¤Î30¿Í¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¶õµ¤¤Î´¥Áç¤ä´¨ÃÈº¹¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Êó¹ð¿ô¡¡5½µ¤Ö¤ê¤Ë·ÙÊó¥ì¥Ù¥ë²¼²ó¤ë¤â°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿å½à
º£Æü6Æü¤Ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»È¯É½»ñÎÁ¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÎáÏÂ8Ç¯Âè9½µ(2·î23Æü¡Á3·î1Æü)¤Ë¡¢Á´¹ñ3000¤«½êÍ¾¤ê¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤«¤éÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï¡¢86,175¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
1°åÎÅµ¡´ØÅö¤¿¤ê¤ÎÊó¹ð¿ô¤Ï¡¢22.66¿Í¤Ç¡¢5½µ´Ö¤Ö¤ê¤Ë·ÙÊó¥ì¥Ù¥ë¤Î30¿Í¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ä¹Ìî¸©¡¢ÀÐÀî¸©¡¢´ä¼ê¸©¡¢°¦É²¸©¡¢ÉÙ»³¸©¡¢ºë¶Ì¸©¤Ç¤Ï30¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´ü´ÖÃæ¤ÎµÙ¹»¤Î¿ô¤Ï29¡¢³ØÇ¯ÊÄº¿¤Ï777¡¢³ØµéÊÄº¿¤Ï2,332¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡¢¼êÀö¤¤¤äÅ¬ÀÚ¤Ê¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¤Ê¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ê´¶À÷ÂÐºö¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À²¤ì¤ëÆü¤Ï¶õµ¤´¥Áç¡¡°ìÆü¤Î´¨ÃÈº¹¤¬Âç¤¤¤
ËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÌÀÆü7Æü(ÅÚ)¤ÏÀã¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤âËÌ³¤Æ»¤ÈÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë10Æü(²Ð)¤´¤í¤Þ¤ÇÀã¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¡¢ÅìËÌ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤«¤é¶å½£¡¢²Æì¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤Ï¿ôÆü¤Î¼þ´ü¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À²¤ì¤ëÆü¤Ï¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Î¥É¤Î¥±¥¢¤Ê¤É¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÀ¸åÆü8Æü(Æü)°Ê¹ß¡¢µ¤²¹¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢ÆüÃæ¤ÈÄ«ÈÕ¤È¤Î´¨ÃÈº¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶õµ¤¤¬´¥Áç¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ËÃí°Õ
¼¾ÅÙ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¥Î¥É¤ÎÇ´Ëì¤ÎËÉ¸æµ¡Ç½¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡³°½Ð»þ¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¡¢¿Í¤ÎÂ¿¤¤½ê¤Ø¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹âÎð¼Ô¤äËýÀ¼À´µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢Èè¤ìµ¤Ì£¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤ÎÊý¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¡¡³°¤«¤éµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢¼êÀö¤¤¤ä¤¦¤¬¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌÅª¤Ê´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
£¡¡¼¼Æâ¤Ç¤Ï¡¢²Ã¼¾´ï¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¼¾ÅÙ(50¡Á60%)¤òÊÝ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¡¡±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¤È¡¢½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¤È¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎ¤ÎÄñ¹³ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¡¢½½Ê¬¤ÊµÙÍÜ¤ä¿åÊ¬¤ò¤È¤ê¡¢Áá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£