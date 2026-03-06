日本ボクシング史上最高のスーパーファイトが実現する。世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝とＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が、５月２日に東京ドームで対戦することが６日、正式発表された。また尚弥の弟でＷＢＣ世界バンタム級王者の井上拓真（３０）＝大橋＝は、ＷＢＣ同級４位・井岡一翔（３６）＝志成＝の挑戦を受ける。東京ドームでのボクシング興行は、尚弥―ルイス・ネリ（メキシコ）が行われた２０２４年５月６日以来となる。

薄ピンク色の髪、黒のスーツ、ネクタイ姿で登壇した井上尚弥は、黒髪で黒のスーツの中谷と固い握手を交わした。互いに相手を威嚇するようなコメントはせず、終始自身のパフォーマンスについて言葉を発した。

ともに３２戦全勝同士の対戦。尚弥は中谷との対戦をイメージし「結末、戦い方はいろいろと想定している。接近戦も距離を取る戦い方も全て準備します」と語った。試合に向けては「全てを高めます」と意気込み、「そうでなければ過去最高の自分を出すことができない。過去一番の試合をします」と断言。中谷との試合には「５月２日はボクシング界にとって歴史的な日となると思う」とも口にした一方で「僕のボクシング人生においては通過点でしかない」と王者らしく淡々と語った。

対する中谷は「活路を見いだしていくためのパンチはチームと共有している」とキッパリ。「しっかりと体現できる体をつくるのは大事。リング上でどう出てくるかは５月２日にしか分からない。しっかりそこで対応できる自分を作っていくことが大事」と強調した。