ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国各地の演芸が集合、歴史ある「胡集書会」開催 山東省 中国各地の演芸が集合、歴史ある「胡集書会」開催 山東省 中国各地の演芸が集合、歴史ある「胡集書会」開催 山東省 2026年3月6日 14時44分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２月２８日、胡集書会で演芸を披露する演者。（恵民＝新華社記者／郭緒雷） 【新華社恵民3月6日】中国山東省浜州市恵民県で4日までの5日間、800年余りの歴史を持つ「胡集書会」が開催され、全国から集まった演者が多彩な演目を披露した。胡集書会は2006年に第1次国家級無形文化遺産に登録された。２月２８日、胡集書会で伝統芸能を披露する演者。（恵民＝新華社記者／郭緒雷）２月２８日、胡集書会で伝統演芸を披露する演者。（恵民＝新華社記者／郭緒雷）２月２８日、胡集書会で伝統演芸を披露する演者。（恵民＝新華社記者／郭緒雷）２月２８日、胡集書会で伝統演芸を披露する演者。（恵民＝新華社記者／郭緒雷）２月２８日、胡集書会で伝統演芸を披露する演者。（恵民＝新華社記者／郭緒雷）２月２８日、胡集書会で伝統演芸を披露する演者。（恵民＝新華社記者／郭緒雷）２月２８日、胡集書会で演芸を披露する演者。（恵民＝新華社記者／郭緒雷） リンクをコピーする みんなの感想は？