“バチェラー筋肉美女”高須賀佑紀、妊娠を報告「愛おしく感じる日々」夫は格闘家の木村“フィリップ”ミノル
恋愛リアリティー番組『バチェラー・ジャパン』シーズン5に出演していた高須賀佑紀が5日、自身のインスタグラムで妊娠していることを報告した。夫は今年1月に結婚した格闘家の木村“フィリップ”ミノルで、幸せそうな2ショットと、16週目のマタニティフォトを投稿した。
【写真】16週目のマタニティフォトを公開した“バチェラー筋肉美女”高須賀佑紀
高須賀は恋愛リアリティー番組『バチェラー・ジャパン』シーズン5に出演し、キャッチコピーは「恋もマネージメントするバリキャリギャル」。美容師として働きながらボディビル競技に挑戦しており、国内大会の優勝や国際大会への出場などの経歴を持つ。
インスタでは「私事ではございますがお腹にベイビーがいます 無事安定期も迎えて、今は体調も安定しています」と報告。「日々変化する自分のカラダに戸惑いつつも、愛おしく感じる日々を過ごしています」と心境をつづり、「ミノルさんが安定期に入った日に、お祝いと感謝の気持ちとのことで、可愛い花束をくれました」と明かした。
ホルモンの変化で情緒が安定しない時期もあったが、「日々溢れる愛と優しさで包み込んでくれるミノルさんのおかげで報われています」「彼は私のしもべのように毎日サポートしてくれます」「今日も寝言で『ゆうき大丈夫？？』って言ってて、めっちゃ笑いました」と夫からの愛情あるサポートに対して、「いつも本当にありがとう」と感謝を伝えた。
7月から産休に入るため、経営するサロンの顧客に向けて「信頼するスタイリストをしっかりご紹介と引き継ぎをさせていただければと思っております」と約束した。
木村は1993年9月9日生まれ、ブラジル出身。2010年にプロデビュー。第6代KRUSHウェルター級王者、第3代K-1 WORLD GPスーパーウェルター級王座。22年末にK-1を離脱し、RIZINなどのリングで活躍。4月に『KNOCKOUT』沖縄大会でスパイク・カーライルと対戦する。
