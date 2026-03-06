EXILE NESMITH（42）と、妻でロックバンドHEY−SMITHのトロンボーン担当かなす（40）が6日、それぞれのインスタグラムを更新。第1子となる男児が誕生したことを報告した。

2人の署名入り文書で「本日は個人的なことにはなりますが、皆様にご報告があります。先日、第一子となる男の子が無事に誕生いたしました」と報告。「とても元気な産声と共に私たちの元にやってきてくれ、今も母子共に健康に過ごしております」と近況を伝えた。

続けて「これからは家族3人で手を取り合い、生まれてきてくれた我が子の成長を見守り、楽しみながら音楽と笑顔にあふれた家庭を築いていきたいと思います」とつづり、「引き続き、どうか温かく見守っていただけますと幸いです。これからもどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

NESMITHは「妻に感謝。産まれてきてくれた子に感謝」と投稿。「2001年3月6日に上京した17歳の僕。2026年3月6日に父になった事を伝えている42歳の僕。25年で出会ってくれた皆さんに感謝。そしてこれからも本当によろしくお願いします」とつづった。

NESMITHとかなすは22年10月、結婚を発表した。