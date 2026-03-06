4連覇を狙う島田麻央が71.90点で1位、岡万佑子は国際大会自己ベスト更新で2位、岡田芽依24位【世界ジュニア女子・ショート】

3月4日からエストニア・タリンで開催されている世界ジュニアフィギュアスケート選手権。

女子ショートプログラムが3月5日に行われ、日本からは島田麻央、岡万佑子、岡田芽依が出場した。

島田麻央が首位発進

史上初の4連覇を狙う島田は、最終グループで登場。

前日練習ではショートプログラムの構成を確認した後、トリプルアクセルと4回転トーループを入念に確認。「時差の影響でまだ体が本調子ではない」と話すも、大技を何度も着氷させ、初めての氷への調整を入念に行っていた。

「泣きそうなくらい緊張していた」と話すショートプログラム本番。

「4年間の最初の試合だと思って」と濱田美栄コーチに声をかけられ、挑戦する気持ちでスタートポジションに立つと、全てのジャンプを完ぺきに着氷。

島田の武器である高速スピンでも会場を沸かせ、笑顔でのフィニッシュ。出場選手の中で唯一70点を超える、71.90点をマークし首位につけた。

「自分で自分にかけてしまうプレッシャーは過去一だった中でも、自分を信じることができたところがよいジャンプにつながった。演技全体としては今シーズン一番よかったと思う」と笑顔で自身の演技を振り返った。

「自分らしさは勝つことではなく挑戦すること。最後のフリーの挑戦する姿を見せたい」

「しっかり調整して今できる自分のベストを出して、最後の最後笑顔で終りたい」と意気込み、無敗でトップを突き進んできたジュニアでのラスト演技へ向かう。

岡万佑子が国際大会自己ベストで2位発進

島田と2.13点差の2位につけたのは、同じ木下アカデミーで練習を積む岡万佑子。

前日練習では、ショートプログラムの曲かけをノーミスで滑り切ると、その後は高確率でトリプルアクセルを着氷。「体がちゃんと動いていた」と調子の良さをアピールした。

第6グループ、日本勢の中で最初に登場した岡。

冒頭、3回転ルッツ+3回転トーループのコンビネーションジャンプを決めると、その流れに乗りその後のジャンプもすべて着氷。

「自分ならではのポジションのスピンやステップを見せて印象に残る演技をしたい」と話していたように、孔雀の振りがちりばめられたプログラムを存分に表現し、スピン、ステップすべてレベル4を獲得。

柔軟性を活かした足替えコンビネーションスピンでは、会場からも大きな拍手がわいた。

「しっかり最後まで集中してまとめることができて、シーズンベストを出すことができてすごい嬉しい」と自身の演技を振り返った岡は、国際大会自己ベストの69.77点をマークした。

初の世界ジュニアで表彰台へ。勝負のフリーに向けて、「集中してジャンプやスピンをしっかり調整して、最後は笑顔で楽しめるように頑張りたい」と意気込んだ。

岡田芽依は24位でフリーへ

岡田芽依は24位でフリープログラムへ進出。

負荷をかけた練習により1週間ほど前から足の甲に痛みを覚え、痛み止めを飲み、セーブをしながらの調整となった岡田。

しかし、「ジャンプの調子自体は悪くない」と話すように前日練習では高確率でジャンプを着氷。本数を抑えながらもしっかりと氷の感触を確かめ、「好きな感じの氷です」と笑顔で話していた。

最終グループの1つ前、第8グループで登場した岡田。

冒頭、流れのある3回転ループを決めると、イナバウアーからのダブルアクセルも着氷。しかし、後半に予定していたコンビネーションジャンプの最初のジャンプが抜けて1回転ルッツに。

転倒してしまったものの、3回転トーループをつけなんとかコンビネーションにするという意地を見せた。

「今日の朝の練習も調子は悪くなかったので自信を持っていけたんですけど、6分間練習から焦りが出てしまった。悔しい演技になってしまったけど、それでも着氷したものはいいものが跳べていたので、緊張はしていたけど思いっきりいけた」と自身の演技を振り返った岡田。

ジャンプのミスはあったものの、演技構成点では島田、岡に次ぐ全体3位とあきらめない強さを見せ、上位24人で行われるフリープログラムに進出した。

演技後のインタビューでは悔し涙を流しながら「フリーに進めることに感謝して、悔いの残らない自分の最高の演技ができるように、中1日でしっかり調整したい」と巻き返しを誓った。

女子フリープログラムは、日本時間3月7日からスタートする。

男子フリーに向けた練習で好調さを見せた日本勢

また、日本時間3月6日の深夜から始まる男子フリープログラムのプラクティスリンクでの練習が行われ、ショートプログラムで首位に立った中田璃士、3位の蛯原大弥、4位の西野太翔がリラックスした様子で調整を行った。

中田は確実に優勝を狙うため、4回転トーループ+トリプルアクセルのコンビネーションジャンプは回避し、4回転サルコーと4回転トーループ+3回転トーループの4回転2本構成に戻す予定だ。

蛯原は曲かけ練習では構成に予定している4回転トーループは跳ばず、トリプルアクセルや3回転ルッツ+3回転トーループのジャンプを確認。跳んだジャンプは着氷させ、調子の良さがうかがえた。

西野は今大会から4回転トーループに3回転トーループをつけ、さらに高難度の構成に変更する予定。曲かけ練習では、4回転トーループ+3回転トーループ、4回転サルコーなど4回転2本、トリプルアクセル2本の予定演技構成をノーミスで終え、好調さを見せた。

男子のフリープログラムの戦いからも目が離せない。