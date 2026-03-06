9人組バンドFLYING KIDSは6日、公式サイトでボーカル・コーラスのElliが卒業し、キーボードのSWING−Oが休業すると発表した。

「このたび、メンバーのSWING−Oより、『4月のツアーをもってFLYING KIDSのメンバーとしての活動から一旦離れたい』との申し出がありました。そして、Elliより、同じく『4月のツアーをもって、バンドを卒業したい』との申し出がありました」と報告。「バンドとしても熟慮を重ねた結果、決して短くはなかった時間、共に歩んできた仲間の決断を尊重することにしました」とした。

その上で「形は変わりますが、音楽は止まりません。FLYING KIDSはこれからも進み続けます。5月以降も新体制でのライブ、新曲のリリースを計画していきます。二人の新しい挑戦にエールを送るとともに、これからのFLYING KIDSにも、変わらぬ応援をよろしくお願いいたします」とした。2人のコメント全文は、以下の通り。

SWING−O FLYING KIDS、個人的にも大好きな楽曲が数多くあるファンキーなバンド。そのバンドに2014年12月、ちょっとした縁からサポートさせていただくようになり、2017年9月からはメンバーとして関わらせていただきました。大好きな曲を自分のキーボードで弾ける、メンバーと一緒に新曲も作れるし地方行脚もできる、幸せな年月でした。そんな足かけ12年目になる2026年春のツアーでもってSWING−OはFLYING KIDSメンバーとしての活動をコールドスリープさせていただくことになりました。

自分のピアノトリオ45trio、そしていろんなプロデュースや制作やサポートにシフトしたいが為のコールドスリープを快く受け止めていただいた兄様方に感謝感謝です。これからもそれぞれのファンク〜ソウル道を極めていきましょう。自分が関わって産み落とすことができた曲、「ファンキー★スター」はこれからも演り続けてくださいねw

なにせ4月のツアーは熱くぶちかましましょう Elliの最後の勇姿と共に目撃しに来てくださいね！！

Elli このたび、4月のツアーをもってFLYING KIDSを卒業することになりました。

気付けば10年という月日が流れ、振り返ってみると1人では見れなかった景色、出会い、成長の機会をたくさんいただきました。

メンバーをはじめ、スタッフの方々、そしてファンの方々へ、この場をお借りして感謝の気持ちを伝えさせてください。

ありがとうございました。

今後は自身のブランド「Ellie Royale（エリーロワイヤル）」での活動を中心に、新しい表現の場に挑戦していきます。ですが、音楽が私の中から消えることはありません。

一度きりの人生を、自分の意志で選び取りながら、これからも音楽への敬意とともに歩んでいきたいと思います。

◆FLYING KIDSは、1989年（平元）にTBS系「平成名物TV・三宅裕司のいかすバンド天国」に出場し、3代目イカ天キングとなる。5週勝ち抜きも達成し、初代グランドキングとなり、シングル「幸せであるように」でメジャーデビューした。

ボーカル浜崎貴司（60）を中心に活動し、98年2月に1度、解散も、07年8月に再結成した。