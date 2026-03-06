お父さんと子犬の感動的な出会いが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で51万4000回再生を突破し、「お父さんのシーンで泣いた」「本当に素敵な家族」「思い出は宝物だよね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬が亡くなり、毎日泣いていた父→内緒で『子犬』を迎えた結果…思わず涙が溢れる『宝物のような光景』】

お父さんへのサプライズ

TikTokアカウント「tsubujunmilcom」の投稿主さんは、ミニチュアダックスフンドの『みるく』ちゃんと暮らしています。今回紹介したのは、お父さんに贈る素敵なサプライズの一部始終。

ある日、お父さんが車の中を覗いてみると、見慣れないゴールデンレトリバーの子犬の姿があったのです…。子犬の名前は『つむぎ』ちゃん。

お母さんと子どもたちが、お父さんに内緒で計画した「初対面」の贈り物でした。思わず頬が緩むお父さんですが、その裏には、あまりにも切ないエピソードがあったのです。

大切な家族を亡くして…

実は、サプライズ企画の少し前、家族の一員だった『こむぎ』ちゃんが亡くなったのだそう。こむぎちゃんは、8歳のゴールデンレトリバー。癌を患い、幸せな生涯に幕を閉じたのでした。

最期は家族全員で見送れたものの、お父さんは悲しみに打ちひしがれてしまったといいます。突然すぎるこむぎちゃんの死を受け入れられず、毎日涙を流していたとか。そんなお父さんの笑顔を見たくて、サプライズを計画したのでした。

最初は、「まだ早いんじゃないか」という複雑な気持ちもあったといいます。しかし、つむぎちゃんを溺愛するようになったお父さんの姿に、胸をなでおろしたそう。今では「運命だった」と感じているそうです。

懐かしくて温かな気持ち

つむぎちゃんは、みるくちゃんとも仲良しになったそう。一緒に遊ぶ姿を見ていると、こむぎちゃんのことを思い出すといいます。というのも、こむぎちゃんもみるくちゃんととても仲が良かったから。

また、つむぎちゃんが成長するたび、「こむぎと同じクセだ」と感じる瞬間が増えているそうです。涙が止まらない毎日を送っていた家族は、つむぎちゃんを見て、懐かしく温かな気持ちを抱けるようになったのです。

もしかすると、つむぎちゃんとの出会いは、家族を愛していたこむぎちゃんが用意してくれたものだったのかもしれませんね。

この投稿には「ずっとそばにいてくれる」「こむぎちゃんも幸せだっただろうなぁ」「家族のみんな幸せになってね」などの温かなコメントが寄せられています。

みるくちゃん＆つむぎちゃんの近況や、こむぎちゃんとの思い出は、TikTokアカウント「tsubujunmilcom」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「tsubujunmilcom」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。