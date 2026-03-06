8年間、繁殖犬として酷使された挙句、残酷にも捨てられてしまったわんこを保護。その後、家族に迎えられた現在の姿が公開されると、その様子はTikTokで7万2000回も再生され、「温かい家族に囲まれて幸せになってね」「よく頑張ってきたね、こんな小さな身体で」「いっぱい甘やかしてもらおうね」といった祝福の声が寄せられました。

【動画：8年間『繁殖犬』として酷使された挙句、捨てられた犬→歩くこともままならない状態で…涙が出る『現在の光景』】

繁殖犬として育ち捨てられたもこちゃん

TikTokアカウント「MA（@ma160969）」さまに投稿された元繁殖犬「もこ」ちゃんの現在の姿が話題になっています。

もこちゃんは、推定8歳とみられるわんちゃんで、生まれてからずっと繁殖犬として酷使されてきたそうです。

しかし、繁殖犬として子犬を出産することができなくなると、非情にも元の飼い主に捨てられてしまったのだとか……。

ずっと犬舎に閉じ込められるように過ごしていたもこちゃんは、外の世界もわからず、筋力も弱くなっていたために歩くこともままならず。そんな状態で発見されたのだそうです。

温かい家族に迎えられて…

しかし、現在のご家族に迎えられたもこちゃんは、2年の時を経て心を開いてくれるようになり、なんと今では先住犬を従えるまでになったのだとか！

家族の一員として、安心できるお家で過ごせるようになったもこちゃん。

飼い主さんからたっぷり愛情を注がれ、先住犬のまめちゃんを従えつつ、一緒に穏やかな暮らしを送っているというもこちゃんは、心なしか表情も明るく穏やかになっているように感じます。

笑顔を見せてくれたり、一緒に飼い主さんやまめちゃんと眠るようになったもこちゃん。そんなもこちゃんに、飼い主さんは「長生きしてほしい」と切に願っているといいます。

現在の姿に祝福の声が殺到！

8年間、苦しい生活を強いられてきたもこちゃんの現在の幸せそうな姿は、 TikTokで多くのユーザーの心を揺さぶりました。

記事執筆時点で7万2000回以上再生されており、コメント欄には「今は幸せだね」「安心しきってるね」「表情に幸せが溢れてる」などの祝福の言葉が寄せられています。

TikTokアカウント「MA」さまは、飼い主さんの日常を更新しています。その中で、もこちゃんやまめちゃんとのふれあいも投稿されているので、他の日の投稿が気になる方は、ぜひチェックしてみてください。

