ジョヤ・モーイが、ニューシングル「Only Water」を本日3月6日にリリースした。

本楽曲は、オリンピック飛び込み競技のレジェンド グレッグ・ローガニスの人生に着想を得た、静かな強さを宿す一曲に。彼にとって水は、競技の場である以前に外の世界から距離を取り、自分自身に戻れる場所でもあったという感覚を丁寧にすくい取っている。

また、本作にはナイジェリア系アメリカ人のシンガーソングライター Lady Donliがフィーチャリングで参加。アフロビート、ジャズ、ヒップホップ、ファンク、ソウルを横断する彼女の表現が、楽曲に現実味と深みを与えており、異なる文化や環境の中で生きてきた経験がそのまま声ににじみ、“耐えながら生きること”や“自分を見失わないこと”という楽曲のテーマを、より身近なものとして響かせている。

ソウルやR&Bを軸に、ヒップホップの質感を重ねたサウンドには、アムステルダム、ヨハネスブルグ、シカゴ、東京といった土地を行き来する中で育まれてきた、ジョヤ・モーイならではのクロスコンチネンタルな感覚が息づいている。

（文＝リアルサウンド編集部）