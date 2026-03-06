広島駅南口にある商業施設『エールエールＡ館』が、『エールエールHIROSHIMA』として、リニューアルオープンしました。地元百貨店が誘致に力を入れた、中国地方初出店となる新店舗のオープンに密着しました。

装い新たにリニューアルした『エールエールHIROSHIMA』。駅ビル２階とデッキでつながり、５日、１８店舗が新たにオープンしました。福屋広島駅前店の入る２階と３階を中心に、百貨店のもつ高級感に加え、日常での使いやすさを取り入れています。

１９９９年の開業時にも、多くの人が押し寄せた当時の『エールエールＡ館』。今回のリニューアルは、建物の名称も変わるオープン以来の大規模なものとなりました。



■来店客は…

「駅から直通で来られるのがいいですね。もうワクワクします。」

「すごくおしゃれで、通路が広くてベビーカーでも歩きやすい。」

「以前のエールエールと全然違ってびっくりしました。今までの広島駅とは違いますね。」

２階フロアのおよそ２割にあたる１２７坪を占めるのが、京都発のライフスタイルブランド『ア.デペシュ』です。中国地方初進出の『ア.デペシュ』は、家具や生活雑貨、洋服など生活に関わる様々な商品を扱います。オリジナルアイテムは７割で、『好きな物しかほしくない』をキーワードに、デザインや素材にこだわったラインナップとなっています。

今回のリニューアルの責任者、福屋取締役の浜本尚生さんです。京都にある『ア.デペシュ』の事務所に何度も足を運び、広島出店にこぎつけました。



■福屋取締役 浜本尚生さん

「今日売り場が出来上がった姿を見て、とてもワクワクしております。同じ日常でも、少しオシャレで上質な日常を提案したい。バチっとはまったのが『ア.デペシュ』さんだった。」

オープン準備に、余念がないスタッフたち。その中の一人、石原さんは、実は福屋の社員です。社員がテナントスタッフとしてかかわるのは、ほとんど前例がないことだといいます。



■福屋 石原みなみさん

「ちょっと責任重大だなと。会社からも、かけ橋になってくれといわれているので。『ア.デペシュ』さんの社員の方とも交流ができているので、すごくよかったかなと思う。」

１月。京都のショッピングモールにある『ア.デペシュ』の店舗に、石原さんの姿がありました。



■福屋 石原みなみさん

「『ア.デペシュ』さんに入って世界観を学んで、広島で一緒に出店を盛り上げていこうということで、京都に来ています。」

実際に店頭に立ち、『ア.デペシュ』のスタッフとして客への商品説明も担います。



■福屋 石原みなみさん

「一言『ソファが欲しいです』といっても、どんなソファなのか、サイズはどれなのかということを、お客さまも何となくしか分かっていないことを、私たちが会話の中で、『これぐらい欲しかった』『こんな色がいいんだ』とか、売り込むというよりは、一緒になって何がいいかを見つけていくのが、大切だと思います。」

関西を中心に、主にショッピングモールに店を構える『ア.デペシュ』にとって、広島、さらに老舗百貨店への出店は挑戦でもあります。



■エーディックス（『ア.デペシュ』を運営）常務 小原真一さん

「政令指定都市である以上は、チャンスはあるのかな。ブランドの種まきから、育てることまで、花咲くまで、しっかり時間をかけてやっていかないといけないなと思っています。」

福屋からスタッフを迎えて協業という形で進めることは、『ア.デペシュ』にとっても大きなメリットがあります。



■エーディックス（『ア.デペシュ』を運営）常務 小原真一さん

「我々からすると、未開拓な地で広島の市場にチャレンジしていく、福屋さんが持っているマーケットと、我々がやろうとしているマーケットの融合が勝率を高めると。」

オープンまで半月をきった２月半ば。広島の新店舗に、次々と商品が運び込まれてきました。スタッフたちは、慣れた手つきで家具の組み立てをスピーディーに進めます。



■福屋 石原みなみさん

「結構大変ですけど、楽しみの方が大きいです。」

そして迎えたオープン初日。オープン直後から、店には多くの人が訪れました。準備に追われた石原さんも、早速会話をしながら、本当に欲しいものが見つかるよう、客に寄り添っていました。反応も上々です。

■来店客は…

「新しいものがたくさん入っていて、楽しいです。」

「いろいろな家具店がありますけど、こんなにいろんなものを扱っているところって、なかなかないので楽しい。」

４月には、広島市立中央図書館の開館も控え、リニューアルが続く『エールエールHIROSHIMA』。駅前の賑わい拠点は、これからも進化し続けます。



【テレビ派 ２０２６年３月５日放送】