Da-iCE¡¦SOTA HANAMURA¤¬¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é½Ð±é¡ª¡Ø±Ç²è ¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë ¡ÁÌóÂ«¤Î»þ·×Âæ¡Á¡Ù¤È¡Öecmile.¡×¤ÏSP¥³¥é¥Ü¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2026 S/S¡Ù
2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÂè42²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2026 SPRING/SUMMER¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2026 S/S¡Ë¤¬ÄÉ²Ã¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ØÂè42²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2026 SPRING/SUMMER¡Ù
¹ë²Ú½Ð±é¼ÔÄÉ²ÃÈ¯É½
ViVi¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°2025Ç¯²¼È¾´ü NEXTÉôÌç¤ÇÁíÆÀÉ¼¿ô80ËüÉ¼Ä¶¤¨¤òµÏ¿¤·¡¢1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿´äÀ¥ÍÎ»Ö¡¢2°Ì¤ÎÌÝÂåÏÂ¿Í¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Àè·î2026Ç¯2·î¤ËÌó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Öhonest¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦WATWING¤«¤é¡¢郄¶¶ñ¥¤ÈÊ¡ß·´õ¶õ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¿ÈÄ¹185cm¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤òÉð´ï¤Ë¡¢¡ÖÂè39²ó¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ç±þÊçÁí¿ô2,007ÄÌ¡¢ÁíÅêÉ¼¿ô148,982É¼¤ÎÃæ¤«¤é½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¡¢¸½ºß¤ÏÆ±»ï¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÀÐÀî°¦Âç¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤â·èÄê¤·¤¿¡£ÀÐÀî¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÎø°¦¶Ø»ß¡×¤Ç¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢ÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¤ä±Ç²è¡Ö¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ THE MOVIE¡×¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÂè7ÃÆ¤È¤·¤ÆSOTA HANAMURA¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤¿¡£SOTA HANAMURA¤Ï¡¢4¥ª¥¯¥¿¡¼¥Ö¤Î¹â²»¥Ü¥¤¥¹¤ò»ý¤Ä5¿ÍÁÈÃËÀ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Da-iCE¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë·ó¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Ç¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤âÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¤ë¡£ºî»ì¤òÃ´Åö¤·¤¿¡ÖCITRUS¡×¤Ç¤ÏÂè63²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯2·î¤Ë¤Ï½é¤Î¥½¥í³Ú¶Ê¡ÖMe.exe¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢6·î¤Ë¤Ï½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÖSOTA HANAMURA Live Tour 2026¡×¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÏTGC½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ø±Ç²è ¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë ¡ÁÌóÂ«¤Î»þ·×Âæ¡Á¡Ù¤È¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¦ecmile.¤¬SP¥³¥é¥Ü
À¾ÌîÎ¼×¢¤¬À½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼õ¾Þ¡¢¹ñÆâÆ°°÷196Ëü¿Í¤òµÏ¿¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö±Ç²è ¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë¡×¤ÎºÇ¿·ºî¡Ö±Ç²è ¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë ¡ÁÌóÂ«¤Î»þ·×Âæ¡Á¡×¤È¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Öecmile.¡×¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ecmile.¤Ï¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ôÌó4Ëü¿Í¤ò»ý¤ÄËÌÂ¼É÷Í¥¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤·¤Æ°áÉþ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Ò²ñÌäÂê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î´ë²è¤Ç¤Ï¡¢ecmile.¤Î¾¦ÉÊÀ©ºî¤Î²áÄø¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÃ¼ºà¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÆÃÊÌ°áÁõ¤òÀ©ºî¤¹¤ë¡£
´°À®¤·¤¿1Ãå¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2026 S/S¡×¤ÇÈäÏªÍ½Äê¡£TGC¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
2015Ç¯¤Î¹ñÏ¢Áí²ñ¤ÇºÎÂò¤µ¤ì¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSDGs¡Ë¤Ï¡¢2030Ç¯¤ÎÃ£À®´ü¸Â¤Þ¤Ç»Ä¤ê5Ç¯¡£°Û¤Ê¤ëÃ¼ºà¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡È°ÛÃ¼¤Ê´ñÀ×¤Î1Ãå¡É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÌ¤Íè¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡£TGC¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î²ÄÇ½À¤òÄó¼¨¤¹¤ë»î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
TGC¸ø¼°X¤Ç¤ÏTGC¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î´ë²è¤¬ÌÜÇò²¡¤·
TGC¸ø¼°X¡Ê@TGCnews¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÇÛ¿®¤ò»ëÄ°¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
³Æ¼ïTGC¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤âTGC¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë´ë²è¤ò½ç¼¡È¯É½Í½Äê¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°SNS¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ÆÃÊÌ´ë²è¡¡§#TGC±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡ÚÂè42²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2026 SPRING/SUMMER¡Û¡ÊÎ¬¾Î¡§¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2026 S/S¡Ë
¡üÆü»þ
2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡³«¾ì12:00¡¡³«±é14:00¡¡½ª±é21:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡ü²ñ¾ì
¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¡Ê¢©150-0041 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî2-1-1¡Ë
¡ü¥Á¥±¥Ã¥È
´°Çä¸æÎé
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡ü¥á¥¤¥ó¥â¥Ç¥ë
Íòè½ºÚ¡¢°ÂÀÆÀ±Íè¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë¡¢°æ¾åÏÂ¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë¡¢Çßß·ÈþÇÈ¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë¡¢±óÆ£¤µ¤¯¤é¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë¡¢²¬ºê¼Ó³¨¡¢¾®Ô¢Éñ±©¡¢³ëÀ¾°ÉÌéºÚ¡¢³á¸¶³ð½í¡¢²ÃÆ£¥Ê¥Ê¡¢¶âÀî¼ÓÌí¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë¡¢¶âÂ¼Èþ¶ê¡ÊÆü¸þºä46¡Ë¡¢¹á²»¡¢³ýÅç¤ß¤º¤¡¢Àî¸ý¤æ¤ê¤Ê¡¢Àî粼ºù¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë¡¢µÆÃÓÆüºÚ»Ò¡¢¾®ºäºÚ½ï¡ÊÆü¸þºä46¡Ë¡¢¾®ÎÓÍ³°Í¡¢»¨²ì¥µ¥¯¥é¡¢¤µ¤¯¤é¡¢Ý¯°æÍ¥°á¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë¡¢ºù°æÎè¹á¡¢º´¡¹ÌÚµ×Èþ¡¢º´¡¹ÌÚËþ²»¡¢»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯¡¢Shiho¡¢¤»¤¤¤é¡¢ÅÄÆéÍü¡¹²Ö¡¢ÅÄÂ¼ÊÝÇµ¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¡¢·îÂÅ·²»¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë¡¢Åû°æ¤¢¤ä¤á¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë¡¢ÄØ¡¢ÄáÅèÇµ°¦¡¢¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢±ÊÀ¥È½»Ò¡¢Ä¹ÉÍ¹Æà¡¢¤Ê¤´¤ß¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢´õ¶õ¡¢ÎÓ²ê°¡Î¤¡¢ÅÚÊý¥¨¥ß¥ê¡¢Æ£ËÜ¥ê¥ê¡¼¡¢Æ£µÈ²ÆÎë¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Þ¥óÍ·¼·¡¢À±ÇµÌ´Æà¡¢ËÙ¸ý¿¿ÈÁ¡¢ËÜÅÄ¼ÓÍè¡¢ÅªÌîÈþÀÄ¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¡¢MINAMI¡¢Â¼¾å°¦²Ö¡¢¼é²°ÎïÆà¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¡¢Ìð¿áÆà»Ò¡¢»³粼Å·¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¡¢»³²¼Èþ·î¡¢¤æ¤¤¾®ÃÓ¡Ê¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¡Ë¡¢YUUKI¡ÊIS:SUE¡Ë¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢ÊÆß·¤ê¤¢¡¢è½»Ò¡¢¤ê¤ó¤«¡¡Â¾
¡ü¥â¥Ç¥ë
¤¤£¤£¤ê¤×¡¢chun¡¢ÃæÂ¼Î¤º½¡¢¸þ°æÎç°á¡¡Â¾¡¡¢¨50²»½ç
¡ü¥²¥¹¥È
ÀÐÀî°¦Âç¡¢´äÀ¥ÍÎ»Ö¡¢¹õÀîÁÛÌð¡¢¤·¤Ê¤³¡¢ÎëÍÛ¸þ¡ÊWILD BLUE¡Ë¡¢ñ¥ÂÀ¡Êaoen¡Ë¡¢Ê¿Í´Æà¡¢¹âÈøÉöÌî¡ÊBUDDiiS¡Ë¡¢郄¶¶ñ¥¡ÊWATWING¡Ë¡¢¹Ë·¼±Ê¡¢¤È¤¦¤¢¡¢ËÅÄÍµÂç¡¢ÃæÌ³ÍµÂÀ¡ÊGENERATIONS¡Ë¡¢À¾³À¾¢¡¢ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡¢È¬Â¼ÎÑÂÀÏº¡ÊWATWING¡Ë¡¢Èõ¸ý¹¬Ê¿¡¢Æü¸þÏË¡¢Ê¡ß·´õ¶õ¡ÊWATWING¡Ë¡¢ËÜÅÄ¶ÁÌð¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¡¢µÜÉðñ¥¡ÊWILD BLUE¡Ë¡¢Â¼½Å°ÉÆà¡¢¤â¡¼¤ê¡¼¤·¤å¡¼¤È¡¢ÌÝÂåÏÂ¿Í¡¢MON7A¡¢»³²¼¹¬µ±¡ÊWILD BLUE¡Ë¡¢ÏÂÅÄñ¥¡ÊDa-iCE¡Ë¡¡Â¾
¡ü¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
ALPHA DRIVE ONE¡¢EXILE B HAPPY¡¢CANDY TUNE¡¢CUTIE STREET¡¢CORTIS¡¢STARGLOW¡¢SOTA HANAMURA¡¢MyM¡¢ME:I¡¡Â¾
¡ü¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È
AtHeart¡¢ONSENSE¡¢À¥Ì¾¤Á¤Ò¤í¡¡Â¾
¡üMC
EXIT¡¢ÏÉ¸«ÎèÆà¡¡Â¾
¡ü¥¹¥¿¥¸¥ªMC
ÇðÌÚÍ³µª¡¢ËÌ¸¶Î¤±Ñ¡¡Â¾
¡ü¸ø¼°¥µ¥¤¥È
