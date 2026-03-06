【ラグビー】Ｕ２０日本代表候補「強化合宿」参加メンバー３４人を発表 慶応から８人・明治から６人・帝京から６人・関学から２人・同志社から２人など全国から将来有望な選手が集結 高校日本代表との合同セッションも予定
ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、３月８日から東京・府中市で実施されるＵ２０日本代表候補の強化合宿に参加するメンバー３４人を発表しました。
今回召集されたのは、リーグワン各チームとの合同セッションを通して強化を重ねてきたＦＷ陣２０人に、ＢＫ陣１４人が加わった３４人（山梨学院大学・岩倉吏臣選手は、けがの為不参加）。２０２４年度の高校日本代表で主将を務めた申驥世選手ら慶應義塾大学からは最大の８人、明治大学からは６人、帝京大学からは６人、関西学院大学と同志社大学からそれぞれ２人など、東西の強豪大学を中心に将来性有望な選手が選出されました。
今年度の最大の目標、Ｕ２０世代の世界最高峰の大会「ワールドラグビー ジュニアワールドチャンピオンシップ」（６月２７日〜７月１８日に開催予定）に向けて、どんな成長曲線を描いていくのか。彼らの奮闘ぶりに注目です。
＜Ｕ２０日本代表候補 府中合宿参加メンバー＞
ＰＲ 川越寛太（関西学院大学）
ＰＲ 佐々木大斗（明治大学）
ＰＲ 田崎凛太郎（帝京大学）
ＰＲ 原悠翔（明治大学）
ＰＲ 本山佳龍（静岡ブルーレヴズ）
ＰＲ 李星河（同志社大学）
ＨＯ 井本章介（明治大学）
ＨＯ 河内晟歩（関西学院大学）
ＨＯ 三浦颯太（帝京大学）
ＬＯ 加賀谷太惟（立命館大学）
ＬＯ 熊谷鼓太郎（明治大学）
ＬＯ 坪根章晃（帝京大学）
ＬＯ 百武聖仁（明治大学）
ＬＯ 山崎太雅（慶應義塾大学）
ＦＬ／ＮＯ８ 佐藤椋介（流通経済大学）
ＦＬ／ＮＯ８ 申驥世（慶應義塾大学）
ＦＬ／ＮＯ８ 大門一心（帝京大学）
ＦＬ／ＮＯ８ 中野誠章（慶應義塾大学）
ＦＬ／ＮＯ８ 西野誠一朗（慶應義塾大学）
ＦＬ／ＮＯ８ 藤久保陸（帝京大学）
ＳＨ 尾関航輔（慶應義塾大学）
ＳＨ 川端隆馬（早稲田大学）
ＳＨ 奈良夏（流通経済大学）
ＳＯ 小林祐貴（慶應義塾大学）
ＳＯ 丹羽雄丸（同志社大学）
ＣＴＢ 安西良太郎（慶應義塾大学）
ＣＴＢ 岩倉吏臣（山梨学院大学）※
ＣＴＢ 草薙拓海（慶應義塾大学）
ＣＴＢ 徳山凌聖（法政大学）
ＷＴＢ 内田慎之甫（筑波大学）
ＷＴＢ 久住誓蓮（天理大学）
ＷＴＢ 深田衣咲（筑波大学）
ＦＢ 古賀龍人（明治大学）
ＦＢ 吉田琉生（帝京大学）
※けがの為ため不参加
＜今後の活動スケジュール＞
▼３月８日〜１０日 全体合宿（トヨタ自動車府中スポーツセンター）
３月１０日は市原スポレクパークで高校日本代表との合同セッション
▼４月１６日〜２５日 関西合宿
関西の大学やリーグワンチームとの合同セッションを予定