スマホ版「ドラゴンクエストモンスターズ２ イルとルカの不思議な鍵 SP」が36％OFF！ 3月15日まで特別セール開催中
□App Storeのページ
スクウェア・エニックスは、スマートフォン版RPG「ドラゴンクエストモンスターズ２ イルとルカの不思議な鍵 SP」の特別セールを3月6日から3月15日まで開催する。
本セールは、2001年3月9日にゲームボーイで発売された「ドラゴンクエストモンスターズ2 マルタのふしぎな鍵 ルカの旅立ち」と、2001年4月12日に発売された「ドラゴンクエストモンスターズ2 マルタのふしぎな鍵 イルの冒険」の発売25周年を記念したもの。期間中、スマホ版「ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議な鍵 SP」が36％OFFの2,400円で購入できる。
特別セール詳細
タイトル：「ドラゴンクエストモンスターズ２ イルとルカの不思議な鍵 SP」
価格：3,800円 → 2,400円 (36%OFF)
セール期間：3月6日（金）～3月15日（日）
※追加課金は発生しません。
□App Storeのページ
□Google Playのページ
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX