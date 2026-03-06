【ベローチェ40周年】総額4,000円分クーポンを公式アプリで配布

カフェ･チェーンの「カフェ･ベローチェ」は、2026年11月1日に迎える40周年を記念して、3月12日から6月17日の全98日間、公式アプリ利用者を対象に「40周年記念アプリキャンペーン」を開催する。

キャンペーン第1弾として、3月12日から3月31日までの期間、アプリに新規登録したユーザーを対象に、入会ポイントを通常100ptのところ2倍の200ptに増量する。

続く第2弾では、4月1日から4月30日まで、5月1日から6月17日までの2回に分け、100円引き〜200円引きまでのクーポンを複数(2,000円分)、2回で総額4,000円分のクーポンを配信する。

クーポンは、ナポリタンやコーヒーゼリー等の人気商品15種(各1枚)が100円〜200円引きになる内容だ。注意点として、クーポンは1会計につき1枚のみ利用可能で、他の割引サービス等との併用はできない。エコ得割引との併用は可能。

〈クーポン内容詳細(15種)〉

◆100円引き対象

タマゴサンド、タマゴハムミックス、タマゴツナミックス、ツナハムミックス、ベイクドチーズケーキ、チョコレートケーキ、コーヒーゼリー、とろうま贅沢プリン、ドリップバッグ オリジナルブレンド(5杯分)

◆150円引き対象

焼きたてドッグ プレーン、焼きたてドッグ たっぷりピクルス

◆200円引き対象

王道ナポリタン、揚げナスとベーコンの香ばし醤油、オリジナルビーフカレー、ドライカレー〜ごろっとタンドリーチキン〜

また、3月12日より春の新商品として、キャラメル カフェオーレフロート、いちごミルクフロート、焼きたてサンド 瀬戸内レモンタルタルとハーブチキンの3品を発売する。

〈新商品ラインアップ(すべて税込･通常価格)〉

◆キャラメル カフェオーレフロート

価格:630〜680円

特徴:キャラメルシロップとソースを重ね、バニラ風味のソフトクリームをトッピングした大人のデザートドリンク。

◆いちごミルクフロート

価格:650〜700円

特徴:福岡県産「あまおう」を使用。果肉入りストロベリーソースとミルク、ソフトクリームを合わせた季節限定ドリンク。

◆焼きたてサンド 瀬戸内レモンタルタルとハーブチキン

価格:単品 550円(セット 810〜860円)

特徴:全粒粉入りパンに、ハーブやスパイスで味付けした桜島鶏の胸肉、トマト、サラダほうれん草を挟み、瀬戸内産レモンのタルタルソースで仕上げた一品。

「焼きたてサンド」の販売は午前11時から。店舗により販売時間が異なる場合がある。また、全商品とも店舗によって価格が異なる場合がある。持ち帰りの利用も可能。

〈「カフェ･ベローチェ」とは〉

1986年 11月 1日に、セルフサービス型のコーヒーショップとして、代々木に第 1号店をオープン。現在全国に、約170店舗を展開。“気づいたら、いつもここ。”をコンセプトに掲げる気軽なカフェ･チェーン。

カフェ･ベローチェ