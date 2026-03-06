【名取さな【キョンシー】】 2027年3月 発売予定 価格：23,800円

ウェーブは、フィギュア「名取さな【キョンシー】」を2027年3月に発売する。価格は23,800円。

本製品は、バーチャルYouTuberの名取さなさんが、生誕イベント「さなのばくたん。」の会場にて展示された、原型師・sai氏によるキョンシー衣装の姿を、1/7スケールでフィギュア化したもの。

名取さなさんの、かわいくてちょっと少し不思議な、ゆるふわホラーな魅力を余すところなく再現しており、付け替え可能な「笑顔」と「ジト目」の表情パーツが付属し、様々な表情を楽しめる。

また、名取さなさんの世界観を彩る人気キャラクター「アヘエビ」「アサカラツイッターズットミテルナメクジ」も付属する盛りだくさんの内容となっているほか、首部分には「ネックジョイント【H】」規格を搭載しており、可動させることで微妙なしぐさの変化を楽しめる。

「名取さな【キョンシー】」

スケール：1/7スケール サイズ：全高 約230mm 素材：PVC（一部ABS）

(C)Sana Natori

※画像は監修中のもので、実際の製品とは異なる場合があります。