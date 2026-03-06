工藤静香、ヘルシーな手作りおやつのレシピ公開「プルプルでめっちゃいい感じ」「最強だ〜！挑戦しま〜す」
歌手の工藤静香（55）が3日、自身のインスタグラムを更新。手作りの“ココナッツ葛餅”のレシピを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「プルプルでめっちゃいい感じ」工藤静香が紹介した“ココナッツ葛餅”のレシピ
工藤は「リクエストがあったので！ココナッツ葛餅のレシピ書いておきます」と書き出し、完成したスイーツや調理の様子を公開。以前、ココナッツ味の葛餅を食べたことがきっかけで、自分なりにアレンジして作るようになったと明かした。
レシピはココナッツミルク、砂糖、葛粉を使用したシンプルなもの。「とてもシンプルで簡単です。作ってみてください！」と呼びかけ、鍋で混ぜながら加熱する工程や、冷蔵庫で冷やして固める手順なども紹介した。
さらに、ココナッツミルクには「中鎖脂肪酸で代謝サポート」「肌のうるおいを守る良質な脂質」、葛（くず）には「腸内環境を整える」「内側から巡りをサポート」などの特徴があると説明し、ヘルシーな食材としても紹介している。
コメント欄には「めちゃくちゃ美味しそう」「ココナッツ葛餅食べてみたい」「レシピありがとうございます」「作ってみます！」「プルプルでめっちゃいい感じですね」「本当に最強だ〜！挑戦しま〜す」「アジアンテイストな和菓子 オシャレ」などの声が寄せられている。
