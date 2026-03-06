宮内庁は、三笠宮家の彬子さまが3月16日から9日間の日程で、ルクセンブルクとモナコを非公式に訪問されると発表しました。

今回の非公式訪問はルクセンブルクのドライ・エシュレン博物館からの講演の願い出と、モナコ公アルベール2世からの招待を受けたものです。

彬子さまは3月16日に羽田空港を出発してイギリス経由でルクセンブルクに入り、在ルクセンブルク日本大使公邸で大使主催の夕食会に出席されます。

17日にはドライ・エシュレン博物館で、日本の美術品の複製が西洋の美術館や博物館でどのような役割を果たしたかをテーマに、英語で講演されます。

19日はルクセンブルクを出発し、フランス・ニースのコート・ダジュール空港に降り立ちモナコに入られます。

20日、21日は日本ラグビーフットボール協会の名誉総裁として、12歳未満の7人制ラグビーの国際大会「サント・デヴォート・ラグビー・トーナメント」を観戦されます。この大会には、日本から初めて大阪の小学生チームが出場するということです。

また、21日は日本とモナコの外交樹立20周年を記念した「日本の日」オープニングセレモニーや、故グレース公妃が創設したチャリティーのための舞踏会「バラの舞踏会」に出席されます。

22日はモナコを出発してイギリスに立ち寄り、翌23日に出発、24日に帰国される予定です。

彬子さまのルクセンブルク訪問は今回が初めてで、モナコ訪問は2回目です。