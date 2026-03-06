SNS上で「マットの撤去」に断固反対し、一致団結して抗議活動（？）を続ける猫たちの姿が大きな反響を呼んでいる。





【写真】マット撤去反対！一致団結して抗議する猫ちゃん

アクビ猫つくね（@tsukune216）さんが投稿された写真には、すでに大部分が片付けられ、フローリングがむき出しになったリビングの光景が。



しかし、そこに残された2枚のジョイントマットの上には、猫のひまりちゃんと、つくねちゃんが1匹ずつ鎮座。まるで「この1枚だけは絶対に渡さない！」と無言の圧力をかけているかのようだ。この「座り込みストライキ」のような、団結力がうかがえる姿が話題を呼び、投稿には4.4万いいねが集まった。飼い主さんに当時の状況を聞いた。



――撮影された状況は？



飼い主： 暖かくなったことと、爪とぎなどで傷んで古くなったマットを新しいものに取り替えようと思い、掃除も兼ねて一枚ずつ剥がしていました。作業は順調に進んでいたのですが…。他のピースを縛って、戻ってきたらこの様子でした（笑）。



――猫ちゃんたちの反応はどうでしたか？



飼い主： 「最初は遠くから眺めていたのですが、枚数が減るにつれて危機感を感じたのか、残りのマットの上に次々と飛び乗ってきたんです。特にこの2匹は、まるで事前に打ち合わせでもしたかのように、それぞれが1枚ずつを占拠して動かなくなってしまいました」



――この後の作業はどうなったのでしょうか。



飼い主：抗議はひと晩続きました。猫たちが2階でぬくぬくしている間にサッと片づけましたよ！マットは片づけましたが、代わりにカーペットを献上したので、きっと納得してくれているはずです（笑）。



――普段から団結力がある2匹なんですか？



飼い主：仲良しですよ！つくねが面倒見が良く、ひまりはいつも、つくねの真似っこをします。この日も、つくねの抗議に続いて入ってきたのかもしれませんね！



◇ ◇



SNSでは「居座る気満々」「最低限の領土は守るスタイル」「猫ちゃんの抗議デモ、支持します」などの反響が寄せられた。模様替え阻止のためのデモも、カーペットの登場で陥落。快適な暮らしを続けてほしい。



（まいどなニュース特約・米田 ゆきほ）