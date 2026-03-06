韓国戦は4-11で大敗した

■豪州 5ー1 チェコ（6日・東京ドーム）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組・チェコ-オーストラリア戦（東京ドーム）が行われ、オーストラリアが5-1で勝利。2連勝スタートとなった。結果は鮮明に分かれたものの、両軍とも試合後はファンの声援に応え、整列してお辞儀するなど清々しい光景が広がった。

プレミア12王者のチャイニーズ・タイペイを破ったオーストラリアと、韓国に11失点大敗を喫したチェコの一戦。先制したのはチェコだった。2回、先頭のチェルヴェンカの二塁打から好機を作り、メンシークの犠飛で1点を挙げた。しかし直後の3回、併殺が奪えない間にピンチを招き、ミードに痛恨の3ランを献上。以降はオーストラリアが試合を優位に進めた。

敗戦直後のチェコ代表は茫然自失とした様子。ベンチでは肩を落とすナインも多かった。しかし、試合後は場内のファンが総立ちとなって両軍にエールを送ると、ともに整列してファンにお礼。脱帽する選手も多かった。

チェコ代表は前回大会、はつらつとしたプレーが日本のファンの心を捉え、国の垣根を越えて親交を深めた。前日の韓国戦でも相手捕手と球審にお礼してから打席に入り、試合後も整列してお辞儀するなど、スポーツマンシップは健在だった。（Full-Count編集部）