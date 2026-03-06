韓国戦は4-11で大敗した

■豪州 5ー1 チェコ（6日・東京ドーム）

チェコ代表は6日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組・オーストラリア戦（東京ドーム）に敗れた。前日は韓国代表に4-11と大敗して2連敗スタートに。グループリーグ突破は厳しい状況となった。

プレミア12王者のチャイニーズ・タイペイを破ったオーストラリアとの“負けられない戦い”。先制したのはチェコだった。0-0の2回、先頭のチェルヴェンカが左翼線に二塁打を放つと、四球と犠打で1死二、三塁に好機を作り、メンシークの犠飛で先制のホームを踏んだ。

沸き立つチェコナイン。場内に駆け付けた日本のファンも立ち上がって拍手を送った。しかし直後の3回、2死一塁からバザーナに四球を出してピンチを招くと、ミードに痛恨の3ランを被弾。一瞬にしてリードが消えた。4回途中からは前回大会で“超遅球”を武器に大谷翔平投手を三振に斬ったサトリアが登板。粘り強い投球でオーストラリア打線を封じた。

チェコ打線はその後も好機を作ったが、最後までホームが遠かった。連敗でプールC突破はかなり厳しい状況になったものの、敗戦しても場内のファンの声援に応えてお辞儀。紳士的振る舞いを貫いた。（Full-Count編集部）