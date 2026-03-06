◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド(6日)

WBC(ワールドベースボールクラシック)が5日に開幕。20チームが4つのプールに分かれる1次ラウンドがスタートしました。各プールの上位2チームが、アメリカで行われる準々決勝に進出できます。

3つのプールでは初戦がまだ行われていないものの、東京で行われているプールCではすでに3試合が終了。6日昼に行われた試合にはオーストラリアが勝利しました。この試合では、チェコが2回に犠牲フライで先制するも、3回にはオーストラリアの逆転3ランを被弾。終盤にはオーストラリア打線が勢いに乗り、得点を重ねました。オーストラリアはこれで初戦のチャイニーズ・タイペイ戦に続き2連勝。プール突破に向けて勢いに乗っています。

いよいよこのあと、6日夜に行われる日本の初戦。相手はオーストラリアとの初戦に敗れたチャイニーズ・タイペイです。

【プールC】

＜5日＞

オーストラリア 3-0 チャイニーズ・タイペイ

韓国 11-4 チェコ

＜6日＞

オーストラリア 5-1 チェコ

日本-チャイニーズ・タイペイ

【日本の日程】＜1次ラウンド＞6日 チャイニーズ・タイペイ7日 韓国8日 オーストラリア10日 チェコ