【WBC】東京プールの3戦目が終了 オーストラリアが2連勝 6日夜は日本が初戦チャイニーズ・タイペイ戦に挑む
◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド(6日)
WBC(ワールドベースボールクラシック)が5日に開幕。20チームが4つのプールに分かれる1次ラウンドがスタートしました。各プールの上位2チームが、アメリカで行われる準々決勝に進出できます。
3つのプールでは初戦がまだ行われていないものの、東京で行われているプールCではすでに3試合が終了。6日昼に行われた試合にはオーストラリアが勝利しました。この試合では、チェコが2回に犠牲フライで先制するも、3回にはオーストラリアの逆転3ランを被弾。終盤にはオーストラリア打線が勢いに乗り、得点を重ねました。オーストラリアはこれで初戦のチャイニーズ・タイペイ戦に続き2連勝。プール突破に向けて勢いに乗っています。
いよいよこのあと、6日夜に行われる日本の初戦。相手はオーストラリアとの初戦に敗れたチャイニーズ・タイペイです。
【プールC】
＜5日＞
オーストラリア 3-0 チャイニーズ・タイペイ
韓国 11-4 チェコ
＜6日＞
オーストラリア 5-1 チェコ
日本-チャイニーズ・タイペイ
＜1次ラウンド＞
6日 チャイニーズ・タイペイ
7日 韓国
8日 オーストラリア
10日 チェコ