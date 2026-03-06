東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

特に目立った経済指標の発表はありませんでした



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

トランプ米大統領「我々は彼ら以上に戦う意思がある」

イランから電話がかかってきたが、もう遅い

イランの地上侵攻については今は考えていない



ハメネイ後継候補ラリジャニ氏

軍事力を強化する。次期指導者の選出に向けた準備整った



イスラエル国防軍（IDF）

対イラン攻撃「次の段階」に進む、さらなるサプライズ用意



在韓米軍が一部兵器を中東へ転用する準備を進める（東亜日報）

「パトリオット」など一部兵器を韓国南東部から北西部に移動



イラン外相「中国とロシアがイランをあらゆる面で支援」

イランとロシアの軍事協力は秘密ではない、ロシアは常に我々を支援



【原油市場】

米政府がロシア産原油の一部をインドに販売することを容認

インド業者がロシア産原油を購入できるよう30日間の一時的な免除発出



【その他】

フィリピン中銀総裁

原油価格が1バレル＝100ドル到達なら政策金利を引き上げる可能性

