東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
トランプ米大統領「我々は彼ら以上に戦う意思がある」
イランから電話がかかってきたが、もう遅い
イランの地上侵攻については今は考えていない
ハメネイ後継候補ラリジャニ氏
軍事力を強化する。次期指導者の選出に向けた準備整った
イスラエル国防軍（IDF）
対イラン攻撃「次の段階」に進む、さらなるサプライズ用意
在韓米軍が一部兵器を中東へ転用する準備を進める（東亜日報）
「パトリオット」など一部兵器を韓国南東部から北西部に移動
イラン外相「中国とロシアがイランをあらゆる面で支援」
イランとロシアの軍事協力は秘密ではない、ロシアは常に我々を支援
【原油市場】
米政府がロシア産原油の一部をインドに販売することを容認
インド業者がロシア産原油を購入できるよう30日間の一時的な免除発出
【その他】
フィリピン中銀総裁
原油価格が1バレル＝100ドル到達なら政策金利を引き上げる可能性
