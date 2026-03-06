スポーツニッポン評論家で、元阪神の赤星憲広氏（49）が、6日までに更新されたYouTubeチャンネル「ytv阪神応援チャンネル・トラトラタイガース」に出演。WBCの躍進を担う侍ジャパンの選手を挙げた。

赤星氏は「打力重視。井端監督の色が出た」という侍ジャパンの野手メンバーについて言及。そのうえで「森下選手、佐藤選手が選ばれていますが、彼ら2人の使い方、彼らがどういう活躍をするかは、今回のWBCの命運を握っているんじゃないかなという部分がある」と、起用法については興味を見せた。

阪神の中軸を担う佐藤輝、森下はともに強化試合では本塁打を放つなど、存在感を見せた。ただ、メジャー組が合流すると、レギュラーポジションから外れてしまうが痛いところでもある。

短期決戦のWBCでは、過去にも選手が重圧を感じる部分もあった。同氏は「ただ、プレッシャーの中でも、メンタル的に押しつぶされない選手。大舞台に強い」として、阪神勢の2人をピックアップ。「苦しむ選手が出なければ1番良いが、出た時にどれだけ他のメンバーが助けられるか」とカギを握る存在と位置づけた。

井端監督は亜細亜大の先輩でもある。「緻密。本当に野球を知っている方」と評した赤星氏は「井端監督がどういう野球をされるのか、期待しながら見たい」と結んだ。