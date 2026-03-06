2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）が6日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。妹で日本女子最多の五輪メダル通算10個を誇る高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）の引退レースで訪れているオランダへのお供（とも）を紹介した。

妹の美帆はミラノ・コルティナ冬季五輪スピードスケート女子の1000メートル、500メートル、団体追い抜きで銅メダルを獲得。4日に世界選手権（オランダ・ヘーレンフェイン））をもってスケート人生に一区切りをつけることを発表した。そのレースを見届けるため、菜那さんはオランダ入りすることを明かしていた。

菜那さんは「ほかに聞きたいことありますか?」と質問を募集。その中で、オランダに到着したことを報告。「茎ワカメ持って行きましたか」とミラノに持ち込み、SNS投稿でバズったおやつについての質問が寄せられ、「ふふふ。もちのろん」とニヤリと笑った絵文字を添えて回答。「どの子持っていこうか選ぶの大変でした！笑」とコメントした。

五輪から帰国後のラジオ出演の際には、茎わかめをつくる会社から段ボールいっぱいの茎わかめが届いたことも明かしていた。