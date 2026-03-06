「女子ゴルフ・ダイキン・オーキッド・レディース・第１日」（５日、琉球ＧＣ＝パー７２）

２０２６年シーズン、記念すべきホールインワン一番乗りはなんと、左手首手術を経て８カ月ぶりの復帰戦となった小祝さくら（２７）＝ニトリ＝だった。

前日は７５と低調なスタートだったが、この日はインコースから出て１２番でバーディー。そして迎えた１３番パー３、実測値１４７ヤードに対し７番アイアンでのティーショットは理想的な弾道を描き、ピン手前約１メートルに着弾。そこから２バウンドして、そのままカップに吸い込まれた。

２０１８年のＫＫＴ杯バンテリンレディース以来、自身２度目のエースを見届けた小祝は同組の新垣比菜、荒木優奈らとハイタッチ。グリーンでは、大きな拍手を浴びながらピッチマークを直し、ボールを拾い上げ、キャップのつばに手をやってギャラリーの祝福に応えた。

ホールアウト後、小祝は「いつも入らないので、（カップに）消えた瞬間びっくりしました」と感激。「（５０万の賞金は）美味しいもの食べたいです。沖縄のステーキ。ボールはお守りにしようと思って隠しました」とうれしそうだった。