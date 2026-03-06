レブロン・ジェームズが通算フィールドゴール成功数でジャバーを抜いてNBA歴代1位に浮上

3月6日（現地時間5日、日付は以下同）。ロサンゼルス・レイカーズは、敵地ボール・アリーナでデンバー・ナゲッツ戦に臨んだ。試合はナゲッツのジャマール・マレーが好スタートを切り、11連続得点を奪われるも、そこからレイカーズが徐々に追い上げ、第3クォーターを終えて86－93の7点ビハインドまで縮めた。

この試合でも先発出場したレブロン・ジェームズは、4日のニューオーリンズ・ペリカンズ戦で8本のフィールドゴールを成功させたことで、レギュラーシーズン通算1万5835本とし、歴代1位のカリーム・アブドゥル・ジャバー（元レイカーズほか／1万5837本）へ肉薄。

ナゲッツ戦で、レブロンは第1クォーター残り8分10秒にレイアップ、残り6分35秒にルカ・ドンチッチのアシストからダンクをたたき込む。そして第1クォーター終盤に左ポストからターンアラウンドジャンパーを放り込み、シーズン通算フィールドゴール成功数でNBA歴代1位へ躍り出た。

シーズン通算得点や出場時間など、複数のNBA歴代最多記録を保持する男は、ナゲッツ戦で通算1606試合へ到達。ロバート・パリッシュ（元ボストン・セルティックスほか）が保持してきた歴代最多記録の1611試合も、今シーズン中に超えようとしている。



