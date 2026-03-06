「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の６日午後２時現在で、ＪＤＳＣ<4418.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



５日正午ごろ、アマゾン ウェブ サービス ジャパン（東京都目黒区）が提供する「フィジカルＡＩ開発支援プログラム」に採択されたと発表した。同プログラムは、Ｖｉｓｉｏｎ－Ｌａｎｇｕａｇｅ－Ａｃｔｉｏｎ（ＶＬＡ）をはじめとしたロボット基盤モデルの開発を支援する目的で創設されたもの。ＪＤＳＣでは今年２月に「Ｐｈｙｓｉｃａｌ ＡＩビジネス開発室」を設立するなどフィジカルＡＩ分野への注力を強めており、今回の採択により、製造・物流領域を起点としたロボット基盤モデルの開発を加速させるとともに、新たなビジネスモデルの構築を目指すとしている。



これを受けて、同社株は急伸し、８９２円ストップ高配分で５日の取引を終了。この日も一時、前日比９８円（１１．０％）高の９９０円に買われており、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS